Порошенко не явится на допрос в ГБР во вторник, - адвокат

Бывший Президент Петр Порошенко не явится на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 30 июня. Об этом написал его адвокат Игорь Головань в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосикы", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет", - написал адвокат. Головань добавил, что допрос состоится 1 июля. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований вызывало Порошенко допрос в качестве подозреваемого. Ранее адвокат Игорь Головань заявил, что постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано. Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения быывшему Президенту Петру Порошенко. Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.