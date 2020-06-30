Порошенко не явится на допрос в ГБР во вторник, - адвокат

Бывший Президент Петр Порошенко не явится на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 30 июня.

Об этом написал его адвокат Игорь Головань в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Пятый Президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосикы", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет", - написал адвокат.

Головань добавил, что допрос состоится 1 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований вызывало Порошенко допрос в качестве подозреваемого.

Ранее адвокат Игорь Головань заявил, что постановление о вручении подозрения Порошенко было сфальсифицировано.

Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения быывшему Президенту Петру Порошенко.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.