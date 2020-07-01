Порошенко прийшов на допит в ДБР

Колишній Президент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР) сьогодні, 1 липня, після того, як не явився на нього у вівторок, 30 червня.

Про це свідчить трансляція Порошенка в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спасибі кожному з вас, хто сьогодні є небайдужим, хто вийшов під ДБР. Зараз я йду до цих безбожників, щоб сказати їм все, що я про них думаю", - сказав він.

Також Порошенко заявив, що влада розправляється з такими патріотами, як він, депутат Верховної Ради від "Європейської солідарності" Софією Фединою, волонтером Марусею Звіробій (Оленою Самбул), колишнім депутатом Ради від "Народного фронту" Тетяною Чорновіл, а також низкою волонтерів та добровольців.

Як повідомляли Українські Новини, 3 кримінальні провадження, в яких фігурує Петро Порошенко, були закриті у зв'язку з відсутністю в діях єес-президента складу злочину.

Раніше Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Петру Порошенку.