8 коммунальных пляжей в Одессе работают без карантинных ограничений

В то время, как на нескольких пляжах Одессы морская вода не соответствует нормам, 8 пляжей, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Побережье Одессы", работают в штатном режиме. Об этом говорится в ответе департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета на запрос Українських Новин.

"По информации коммунального предприятия Одесского городского совета "Побережье Одессы" на территории обслуживания КП "Побережье Одессы" функционируют свободные от аренды общественные пляжи для отдыха жителей и гостей города в количестве 13 участков пляжей … КП "Побережье Одессы" подготовлено к функционированию 8 свободных от аренды общественных пляжей … Все общественные пляжи, которые обслуживаются КП "Побережье Одессы", работают в обычном режиме", – написано в нем.

Согласно ответу на запрос, остальные пляжи не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами.

На работающих пляжах карантинные ограничения касательно пользования пляжной зоной отсутствуют.

Отмечается, что 15 июня от одесской Госпотребслужбы было получено информацию о рекомендации временно воздержаться от морского водопользования на пляжах "Аркадия", "Ланжерон", "Дельфин", 13 станция Большого Фонтана до особенного распоряжения.

Как сообщали Українські Новини, специалисты рекомендуют воздержаться от купания на одесских пляжах из-за превышение санитарно-микробиологических показателей.

В связи с тем, что черноморская вода не соответствует санитарным нормам, нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.