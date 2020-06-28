подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 12:20 304
Общество 2020-06-28T12:26:30+03:00
Українські Новини
Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Кира Молчанова
МОЗ, Пляж, Маска, Пляжи, Максим Степанов, карантин в Украине

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

 В МОЗ напомнили, что маску нужно носить в помещении и при большом скоплении людей, а на открытом воздухе делать это нет необходимости.

При этом отдыхающие на пляже должны быть на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением этой и других норм должны следить мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Как сообщали Українські Новини, киевляне на киевских пляжах отдыхают преимущественно без масок, но дистанцию не соблюдают.

Одесса начала курортный сезон заполненными пляжами. Лежаки там установлены с соблюдением дистанции.

В Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В Одессе открылось 8 коммунальных пляжей, остальные не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами.

Больше новостей о: МОЗ Пляж Маска Пляжи Максим Степанов карантин в Украине

Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки
Новости
Море. Фото: Pixabay
Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску 12:20
В Украине второй день не уменьшается количество областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина 11:58
На западе страны в воде остается почти сотня населенных пунктов 11:34
В Киеве количество новых заболевших COVID-19 увеличилось на 69 человек. Это почти в два раза меньше, чем сутки назад 11:17
Боевики в зоне ООС ранили защитника Украины 10:45
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Вячеслав Масонский: Пантелеев и Никитченко используют дом на пр. Бажана,16 для создания собственного ЖЕКА 15:06
больше новостей
Против гендиректора "Укрпочты" Смелянского открыли дело 15:09 Документ
Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, – МАУ 12:47
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Петр Порошенко на выставке картин. Фото: пресс-служба ЕС
Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой 17:56
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
больше новостей
Сегодня в Украине празднуют День Конституции. Зеленский поздравил украинцев с праздником
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok