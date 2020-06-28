Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

В МОЗ напомнили, что маску нужно носить в помещении и при большом скоплении людей, а на открытом воздухе делать это нет необходимости.

При этом отдыхающие на пляже должны быть на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением этой и других норм должны следить мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

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Как сообщали Українські Новини, киевляне на киевских пляжах отдыхают преимущественно без масок, но дистанцию не соблюдают.

Одесса начала курортный сезон заполненными пляжами. Лежаки там установлены с соблюдением дистанции.

В Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В Одессе открылось 8 коммунальных пляжей, остальные не оборудованы для массового отдыха и не обеспечены спасательными постами.