В Одессе работников пляжа обязали носить маски

Персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

Об этом говорится в ответе коммунального предприятия Одесского городского совета "Побережье Одессы" на запрос Українських Новин.

"Для персонала пляжей нужно носить маску, соблюдать безопасную социальную дистанцию не менее 2 м и правила личной гигиены", - говориться в нем.

Сообщается, что посетителям пляжей рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и личную гигиену, посетителям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями не рекомендуется посещать пляжи.

Согласно ответу, соответствующие рекомендации размещены в виде информационных объявлений на всех коммунальных пляжах Одессы.

Как сообщали Українські Новини, 5 пляжей в Одессе не соответствуют санитарным нормам.

8 коммунальных пляжей в Одессе работают в штатном режиме.

В Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.