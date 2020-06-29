На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться

Несмотря на то, что на длинных выходных Одесса и окрестности были заполнены отдыхающими, а на дамбе "Хаджибей" образовалась длинная пробка, в Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

В сообщении говорится, что специалисты исследовали 93 пробы морской воды. Однако она не соответствует требованиям 13 проб на пляжах Одессы, а именно:

13 ст. Б. Фонтана,

16 ст. Б. Фонтана,

10 ст. В. Фонтана,

"Аркадия",

"Дельфин".

Однако санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям после исследования 9 проб.

Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.