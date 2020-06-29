подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 июня 2020, понедельник, 15:33 548
Общество 2020-06-29T16:15:01+03:00
Українські Новини
На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться

На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться

Кира Молчанова
Одесса, Вода, Пляж, Санитарные нормы
Пляж в Одессе.
Пляж в Одессе.

Несмотря на то, что на длинных выходных Одесса и окрестности были заполнены отдыхающими, а на дамбе "Хаджибей" образовалась длинная пробка, в Одессе вода на пяти пляжах не соответствует нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава.

В сообщении говорится, что специалисты исследовали 93 пробы морской воды. Однако она не соответствует требованиям 13 проб на пляжах Одессы, а именно:

  • 13 ст. Б. Фонтана,
  • 16 ст. Б. Фонтана,
  • 10 ст. В. Фонтана,
  • "Аркадия",
  • "Дельфин".

Однако санитарно-химические показатели соответствовали гигиеническим требованиям после исследования 9 проб.

Воду брали на анализ с 19 по 25 июня на пляжах Одессы и области. В частности, в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за разлива нефти из затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи".

В МОЗ уточнили, что маску на пляже носить не надо, но соблюдать дистанцию в 1,5 метра необходимо.

Больше новостей о: Одесса Вода Пляж Санитарные нормы

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску...
Контролирующие органы ищут рынки, магазины и ресто...
В Киеве начались масштабные отключения воды. Полны...
Отдыхающие возвращаются домой. Дамба "Хаджибей" оп...
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС
В Украине к смягчению карантина не готов Киев и еще 12 областей
Новости
В новом законопроекте о медиа расширили возможности бликоровки сайтов и запретили "пренебрегать госязыком" 16:11
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС 15:47
На одесских пляжах вода не соответствует нормам. Где не следует купаться 15:33
Контролирующие органы ищут рынки, магазины и рестораны, нарушающие карантин. Проверили больше 27 тыс. заведений 15:05
В результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк 15:05
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
Киево-Святошинский район лидирует в области по количеству случаев коронавируса 15:55
больше новостей
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша 10:05
больше новостей
В мире от коронавируса умерли более полмиллиона человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok