Чехия фиксирует новый суточный антирекорд по коронавирусу

После того, как Чехия открыла границы на 10 дней раньше, чем планировала, в стране начался резкий всплеск новых случаев коронавирусной инфекции. Так, Чехия зафиксировала крупнейшее за время пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки. Об этом передает чешское издание Novinky.

Согласно информации ведомства, Министерство здравоохранения заявило, что за минувшие сутки выявлено 260 новых случаев, что почти на 100 случаев больше, чем в пятницу.

В целом в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.

Как сообщали Українські Новини, 19 июня, в Чехии за два месяца зафиксировали наивысший прирост случаев коронавируса за день.

Ранее в Праге отправили на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра.

Тем временем, украинские заробитчане в Чехии бунтуют из-за невыплаты работодателями заработной платы.

Кроме того, туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму, а в Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса.