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05 июня 2020, пятница, 15:11 651
Европа 2020-06-05T17:15:03+03:00
Українські Новини
Чехия открыла границы на десять дней раньше, чем планировала

Чехия открыла границы на десять дней раньше, чем планировала

Елизавета Кесельман
Чехия, Коронавирус в Чехии, открытие границ, Открытие границ в Европе
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

Правительство Чехии, где ранее возобновили выдачу рабочих виз заробитчанам, объявило об открытии границ, но только с некоторыми странами, а именно с Австрией и Германией.  Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Ранее власти заявляли, что с 15 июня намерены открыть границы со страннами-соседями , а также со Швейцарией, Финляндией и странами Прибалтики. 

Однако сегодня, 5 июня, было принято решение открыть границы с Германией и Австрией. Граница со Словакией открыта с четверга (4 июня). 

Но сегодня было принято решение об открытии границ с австрийцами и немцами. Эти страны, соответственно, будут впускать граждан Чехии. В четверг была открыта граница со Словакией.

Отмечается, что с 15 июня, гражданам Чехии также будет разрешено путешествовать, в том числе в страны, пострадавшие от вируса, но где уровень заражения начал падать, такие как Бельгия, Франция, Италия, Испания.

Однако людям из этих стран нужно будет иметь сертификат с отрицательным тестом на коронавирус. Чехам, которые вернулись из Великобритании или Швеции, где вирус еще не находится под контролем, также придется предоставить сертификат.

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

Как сообщали Українські Новини, сегодня  границы с Чехией ослабила Венгрия. 

Также Еврокомиссия призвала Европу открыть границы до конца июня. 

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