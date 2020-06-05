Чехия открыла границы на десять дней раньше, чем планировала

Правительство Чехии, где ранее возобновили выдачу рабочих виз заробитчанам, объявило об открытии границ, но только с некоторыми странами, а именно с Австрией и Германией. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Ранее власти заявляли, что с 15 июня намерены открыть границы со страннами-соседями , а также со Швейцарией, Финляндией и странами Прибалтики.

Однако сегодня, 5 июня, было принято решение открыть границы с Германией и Австрией. Граница со Словакией открыта с четверга (4 июня).

Но сегодня было принято решение об открытии границ с австрийцами и немцами. Эти страны, соответственно, будут впускать граждан Чехии. В четверг была открыта граница со Словакией.

Отмечается, что с 15 июня, гражданам Чехии также будет разрешено путешествовать, в том числе в страны, пострадавшие от вируса, но где уровень заражения начал падать, такие как Бельгия, Франция, Италия, Испания.

Однако людям из этих стран нужно будет иметь сертификат с отрицательным тестом на коронавирус. Чехам, которые вернулись из Великобритании или Швеции, где вирус еще не находится под контролем, также придется предоставить сертификат.

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

Как сообщали Українські Новини, сегодня границы с Чехией ослабила Венгрия.

Также Еврокомиссия призвала Европу открыть границы до конца июня.