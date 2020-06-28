В Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

В то время, как Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг, итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local. Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа. Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены. Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19. Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж. Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно. Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму. Как сообщали Українські Новини, Италия открыла границу для туристов из Евросоюза. Кроме того, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени.