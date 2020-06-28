подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 июня 2020, воскресенье, 20:21 10
Политика 2020-06-28T20:22:59+03:00
Українські Новини
В Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

В Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Италия, Ручная кладь, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как Турция запретила перевозить ручную кладь более 5 кг,  итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.

Эта мера направлена ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.

Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.

Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму. 


Как сообщали Українські Новини, Италия открыла границу для туристов из Евросоюза

Кроме того, Италия продлила разрешение для Ryanair на полеты в Украину до конца осени. 

Больше новостей о: Италия Ручная кладь Коронавирус

Количество новых случаев COVID-19 в Украине падает 2 дня подряд и 27 июня снизилось до 917
В поздравлении с Днем Конституции Зеленский "урезал" территорию Украины на два региона
Новости
В Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса 20:21
Скриншот видео.
В сторону оккупированного Донецка запустили 15-метровый флаг Украины 19:53
Стрельба под Харьковом. Фото: Национальная полиция
Под Харьковом мужчина обстрелял отдыхающих: один погиб, есть раненый 19:27
ДТП.
На Запорожье-Мариуполь произошло смертельное ДТП 18:56
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
больше новостей
Киевская область усилила карантин. Какие ограничения вступили в силу 12:31
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
В Киеве стремительно растет заболеваемость коронавирусом 12:05
Газ. Фото: pixabay
"Киевгаз" ликвидировал угрозу взрыва в многоэтажке - хулиган перерезал шланг 13:55
больше новостей
ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля 13:19
Не встает, ничего не видит и ест с ложечки. Как себя чувствует избитый координатор Партии Шария Никита Роженко 21:39
Карантин могут ужесточить в 13 областях, - Минздрав 11:40
МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики 14:07
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
больше новостей
Боевики блокируют работу КПВВ "Новотроицкое"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok