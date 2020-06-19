В Чехии за два месяца зафиксировали наивысший прирост случаев коронавируса за день

Чехия открыла границы для туристов на 10 дней раньше положенного срока, что привело к серьезным последствиям. В стране начали снова фиксировать новые вспышки коронавируса. Тем временем, по данным на четверг, 18 июня, в Чехии зафиксировали наивысший показатель суточного прироста заболеваемых за два месяца. Об этом передает чешское издание Aktualne со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, в четверг, количество новых случаев составляло 118 - это самый большой ежедневный прирост с 21 апреля. С тех пор, за двумя исключениями, прирост остался ниже 100.

По состоянию на утро пятницы Чехия зарегистрировала 10 283 случая инфицирования, из них почти три четверти выздоровели. 334 человека умерли в связи с заболеванием.

Сейчас в Чехии есть 2506 человек, инфицированных коронавирусом. Отмечается, что в стране с мая начали ослаблять карантинные правила по сдерживанию коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Праге отправили на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра.

Тем временем, украинские заробитчане в Чехии бунтуют из-за невыплаты работодателями заработной платы.