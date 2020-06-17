В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам

После того, как Чехия возобновила выдачу рабочих виз заробитчанам, украинцы столкнулись с проблемой невыплаты заработной платы со стороны чешских работодателей. Так, в чешском городе Добржиш под стенами завода Bobcat шесть дней голодал закарпатец Ярослав Чепа в знак протеста за невыплату украинцам заработанных денег. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что целью такой акциии протеста украинца является привлечь внимание к проблеме невыплаты зарплаты не только в Чехии, но и во всей Европе.

"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема — не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать для своей семьи, а в конце — они не получают денег за свою работу", — рассказал Чепа.

Вблизи автобусной остановки закарпатец установил плакат и два флага — Чехии и Украины. Уже почти неделю, по его словам, он сидит на стуле и потребляет только воду.

Чепа основал общественную организацию "Сizinec není otrok" ("Иностранец не раб"). Несколько месяцев назад в организацию обратились несколько украинцев, которые, вернувшись с заработков в Украину, недополучили часть зарплаты. Чепа рассказал, что организация несколько раз обращалась к предприятию, но, не получила удовлетворительного ответа, поэтому он решил объявить голодовку.

По его словам, только по его подсчтам долг перед украинскими заробитчанами достигает около 400 тысяч чешских крон [450 тыс. грн].

Компания-посредник пообещала, что часть денег люди получат уже 29 июня. Остальные — до конца июля.

После публикации в СМИ Чепа сообщил в Facebook, что первая часть невыплаченной зарплаты уже поступила на счета. "Мне позвонил юрист, сказал, что средства уже поступили на счет — первый транш. Поэтому на этом я закончу голодовку, но не закончу наше дело, пока деньги не получат люди, которые работали", — рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, жалобы на несправедливое отношение, отстутствие выплаты и адские условия труда этим летом также поступили от заробитчан в Польше.