подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • В Праге отправляют на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра
17 июня 2020, среда, 14:37 26
Европа 2020-06-17T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Праге отправляют на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра

В Праге отправляют на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра

Елизавета Кесельман
Чехия, Прага, коронавирус в Европе, Коронавирус в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

В то время, как в аэропорту "Киев" отменили все международные рейсы, в Праге на карантин отправили ряд чиновников после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Как отметчается, вечером во вторник заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура, 37,8°C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест... Вечером подтвердился положительный результат", - сообщил Глубучек в комментарии изданию.

Перед этим, в понедельник, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам. 

Кроме того, в Чехии снова фиксируют новые вспышки коронавируса. Количество инфицированных превысило 10 тысяч

Больше новостей о: Чехия Прага коронавирус в Европе Коронавирус в Чехии

В Чехии фиксируют новые вспышки COVID-19. Количест...
В Праге установили памятник русским военнослужащим...
Чехия открыла границы на десять дней раньше, чем п...
С сегодняшнего дня страны ЕС постепенно начали отк...
Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль
В Киеве за сутки 41 новый случай COVID-19. Всего больше 4 тыс. заболевших
Новости
Пять стран готовы возобновить авиасообщение с Украиной. Куда могут полететь украинские туристы 14:53
"Слуга народа" объявит результаты праймериз в конце июля, — Арахамия 14:53
Ермак на переговорах в "нормандском формате" общается с россиянами через переводчика 14:37
В Праге отправляют на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра 14:37
Карантин в Украине продлят до 31 июля, — Шмыгаль 14:25
больше новостей
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Туроператоры открыли продажу туров с июля. Куда можно полететь и какая стоимость 16:41
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
В ЕС запустили сайт для отслеживания восстановления туризма и открытия границ 16:29
больше новостей
Потураева от "Слуги народа" назначили председателем комитета по гуманитарной и информполитике
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok