В Праге отправляют на карантин парламент после обнаружения коронавируса у заместителя мэра

В то время, как в аэропорту "Киев" отменили все международные рейсы, в Праге на карантин отправили ряд чиновников после того, как у заместителя мэра подтвердился коронавирус. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

Как отметчается, вечером во вторник заместитель мэра Праги Петр Глубучек сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Вчера вечером у меня была повышенная температура, 37,8°C. Я решил проявить ответственность и не пошел на работу сегодня, сдал тест... Вечером подтвердился положительный результат", - сообщил Глубучек в комментарии изданию.

Перед этим, в понедельник, заместитель мэра присутствовал на семичасовом совещании с другими должностными лицами Праги. В связи с этим мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что все участники встречи уходят на 14-дневный карантин.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам.

Кроме того, в Чехии снова фиксируют новые вспышки коронавируса. Количество инфицированных превысило 10 тысяч