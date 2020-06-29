Чехія фіксує новий добовий антирекорд з коронавірусу

Чехія відкрила кордони на 10 днів раніше, ніж планувала. Тому в країні почався різкий сплеск нових випадків коронавірусної інфекції. Чехія зафіксувала найбільшу за час пандемії кількість нових випадків коронавірусу за добу. Про це передає чеське видання Novinky.

Згідно з інформацією відомства, Міністерство охорони здоров'я заявило, що за минулу добу виявлено 260 нових випадків, що майже на 100 випадків більше, ніж у п'ятницю.

У цілому в країні підтвердили 11 298 випадків захворювання на COVID-19, внаслідок хвороби померли 347 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 19 червня, в Чехії за два місяці зафіксували найвищий приріст випадків коронавірусу за день.

Раніше в Празі відправили на карантин парламент після виявлення коронавірусу у заступника мера.

Тим часом, українські заробітчани в Чехії бунтують через невиплату роботодавцями заробітної плати.

Крім того, туристам перед приїздом у Греції необхідно буде заповнювати спеціальну форму, а в Італії заборонили ручну поклажу на авіарейсах через коронавірус.