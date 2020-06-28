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28 июня 2020, воскресенье, 21:50 263
Европа 2020-06-28T21:51:40+03:00
Українські Новини
Туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму

Туристам перед приездом в Грецию необходимо будет заполнять специальную форму

Валерия Драгомирова
Греция, Карантин, Коронавирус
Греция. Фото: pixabay
Греция. Фото: pixabay

В то время, как Греция открыла въезд для украинцев, с 1 июля туристам, которые направляются в Грецию, необходимо будет заполнить специальную форму

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Форма для определения местонахождения пассажира (PLF) должна быть заполнена онлайн не менее чем за 48 часов до въезда в страну и включает в себя такую информацию, как продолжительность предыдущего пребывания в других странах.

Необходимо будет заполнить подробную форму, указав страну, из которой прибыли путешественники, и адрес их пребывания во время отпуска.

Форму, а также подробную информацию о том, что иностранные путешественники могут ожидать по приезду авиарейсами, по морю и суши с 1 июля, можно найти по ссылке https://travel.gov.gr.

Как сообщали Українські Новини, какие правила въезда в Грецию после возобновления авиасообщения. Туристы должны обязательно пройти тест на коронавирус и остаться на день в "карантинном отеле".

Кроме того, в Италии запретили ручную кладь на авиарейсах из-за коронавируса. 

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