Порошенко обнес свои картины колючей проволокой и окружил решеткой

В Киеве в музее Ивана Гончара, где работает выставка картин из коллекции экс-президента Украины Петра Порошенко, снова побывали следователи Государственного бюро расследований.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", которая опубликовала фото из музея.

Оказалось, что теперь зрителя и картины разделяет решетка и колючая проволока.

"Картины мировых художников за тюремной решеткой - таким перформансом открылась в Музее Гончара выставка полотен из семейной коллекции Порошенко", — говорится в сообщении политсилы.

На презентации присутствовали Порошенко с женой. Позднее в музей приехал следователь ГБР. Адвокат директора музея попросил показать его постановление суда, по которому картины в музее можно осматривать. Следователь этого не сделал и уехал из музея.

Картины Порошенко за решеткой. Фото: пресс-служба ЕС

Как сообщали Українські Новини, Порошенко вызывали на допрос на 26 мая как свидетеля по делу, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

Однако вместо допроса в ГБР Порошенко поешл на свою выставку картин.

После этого Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему Президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

После этого суд арестовал картины из коллекции Порошенко.

Оданко ГБР не стало изымать картины из коллекции.

Тем временем искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко. Художник отметил, что в коллекции экс-президента нет общего стиля и цельного вкуса.