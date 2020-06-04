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04 июня 2020, четверг, 14:20 320
Силовые структуры 2020-06-04T16:15:02+03:00
Українські Новини
ГБР не будет изымать картины из коллекции Порошенко, находящиеся в музее Гончара

ГБР не будет изымать картины из коллекции Порошенко, находящиеся в музее Гончара

Валерия Драгомирова
ГБР, Порошенко Петр, картины Порошенко
Петр и Марина Порошенко. Фото: Facebook
Петр и Марина Порошенко. Фото: Facebook

Госбюро расследований не намерено изымать из музея Ивана Гончара картины из коллекции бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

"Картины арестованы и находятся на ответственном хранении в музее. Мы не видим оснований, чтобы их изымать", - сказал он.

По его словам, ГБР считает достаточным тот факт, что картины находятся в музее и не будет их изымать из него в том числе, чтобы не устраивать пиар-акцию для Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал картины из коллекции Порошенко.


Ранее Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин в музее Ивана Гончара.

Кроме того, Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему Президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.

Тем временем искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко. Художник отметил, что в коллекции экс-президента нет общего стиля и цельного вкуса. 

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