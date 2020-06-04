ГБР не будет изымать картины из коллекции Порошенко, находящиеся в музее Гончара

Госбюро расследований не намерено изымать из музея Ивана Гончара картины из коллекции бывшего президента Петра Порошенко. Об этом Українським Новинам сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов. "Картины арестованы и находятся на ответственном хранении в музее. Мы не видим оснований, чтобы их изымать", - сказал он. По его словам, ГБР считает достаточным тот факт, что картины находятся в музее и не будет их изымать из него в том числе, чтобы не устраивать пиар-акцию для Порошенко. Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал картины из коллекции Порошенко.Ранее Порошенко вместо допроса пошел в музей открывать выставку своей коллекции картин в музее Ивана Гончара. Кроме того, Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему Президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос.Тем временем искусствоведы оценили коллекцию русских пейзажей Порошенко. Художник отметил, что в коллекции экс-президента нет общего стиля и цельного вкуса.