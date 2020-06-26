Порошенко обніс свої картини колючим дротом і оточив ґратами

У Києві В музеї Івана Гончара, де працює виставка картин з колекції експрезидента України Петра Порошенка, знову побували слідчі Державного бюро розслідувань, які раніше також приходили до музею для вручення повістки на допит Порошенку.

Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність", яка опублікувала фото з музею.

Виявилося, що тепер глядача і картини поділяє грати і колючий дріт.

"Картини світових художників за тюремними ґратами - таким перформансом відкрилася в Музеї Гончара виставка полотен з сімейної колекції Порошенка", — йдеться в повідомленні політсили.

На презентації були присутні Порошенко з дружиною. Пізніше в музей приїхав слідчий ДБР. Адвокат директора музею попросив показати йому постанову суду, за якою картини в музеї можна оглядати. Слідчий цього не зробив і поїхав з музею.

Картини Порошенка за ґратами. Фото: пресслужба ЄС

Як повідомляли Українські Новини, співробітники Держбюро розслідувань штурмували музей Гончара у Києві для вручення повістки про виклик на допит колишньому президенту Петру Порошенку, який відкрив у музеї виставку своїх картин.

Також ДБР оглянуло колекцію картин Порошенка в музеї Гончара.