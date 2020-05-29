ГБР применит к Порошенко силовой привод, если он не явится сегодня на допрос

Государственно бюро расследований может применить к бывшему президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос, который назначен 29 мая на 11:00. Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГБР.

"Такое право у нас есть. Мы можем обратится в суд с ходатайством об обеспечении привода", – сказал он.

По его словам, пока такое ходатайство Государственное бюро расследований не вносило в суд.

Госбюро ожидает, что Порошенко придет на допрос в пятницу.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты Порошенко заявили, что он не явится на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Адвокаты бывшего президента Петра Порошенко не знают, пойдет ли он на допрос в Государственное бюро расследований 29 мая. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань.

ГБР расследует дело о незаконном вывозе из Украины 43 картин известных художников. Полотна скрыли от таможенного контроля. Сейчас по этому делу Петр Порошенко проходит как свидетел.