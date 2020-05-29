Суд арестовал коллекцию картин Порошенко в музее Гончара

Печерский районный суд Киева наложил арест на коллекцию картин бывшего Президента Петра Порошенко в музее Ивана Гончара в столице, который ранее Госбюро расследований штурмовало.

Об этом говорится в сообщении музея в Facebook, передают Українськi Новини.

По информации музея, 28 мая в Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара" пришли представители Государственного бюро расследований, чтобы арестовать картины из коллекции экс-Президента Петра Порошенко, выставка которой открылась 26 мая, после того, как сотрудники ГБР провели ее осмотр и фиксацию коллекции накануне.

"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно, частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - сказано в сообщении.

По информации музея, следователь не дал ответа, какие именно действия классифицируются как незаконные, а заявил, что все вопросы необходимо в письменном виде отправлять в ГБР.

"Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал сфотографировать ее Петру Ивановичу и работникам. На многократный вопрос, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа", - отметили в музее.

Как сообщали Українськi Новини, адвокаты Порошенко заявили, что он не явится на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу из-за не предусмотренного законом способа извещения о вызове на допрос.

Ранее Государственно бюро расследований заявило, что может применить к бывшему Президенту Петру Порошенко силовой привод в случае очередной его неявки на допрос, который назначен 29 мая на 11:00