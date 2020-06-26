"Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии

После того, как Святослава Вакарчук вышел из фракции, партия "Голос" на внеочередном съезде 26 июня исключила его из избирательного списка партии.

Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам съезда, передают Українськi Новини.

"Съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса", - говорится в сообщении.

Вакарчук поблагодарил делегатов съезда за уважение к его решению.

"Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии "Голос". Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции "Голос" за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине", - написал Вакарчук в своей Facebook.

Отмечается, что после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а во фракцию "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Кроме этого, съезд также утвердил обновленный устав партии.

Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

Также делегаты съезда обсудили подготовку к предстоящим местным выборам и кадровые вопросы.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

18 июня Рада отказалась досрочно прекратить его депутатские полномочия.

После отказа Рады прекратить его депутатские полномочия, Вакарчук отказался это комментировать, а позже Вакарчук заявил, что намерен сложить полномочия депутата путем исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

С начала работы 9-го созыва парламента Святослав Вакарчук пропустил 27 заседаний из 102, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.