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26 июня 2020, пятница, 15:18 101
Верховная Рада и партии 2020-06-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
"Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии

"Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии

Елена Новикова
Голос, Избирательный список, нардеп, Святослав Вакарчук, партия
Святослав Вакарчука. Фото: Facebook
Святослав Вакарчука. Фото: Facebook

После того, как Святослава Вакарчук вышел из фракции, партия "Голос" на внеочередном съезде 26 июня исключила его из избирательного списка партии.

Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам съезда, передают Українськi Новини.

"Съезд принял решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука в связи с его выходом из парламентской фракции "Голоса", - говорится в сообщении.

Вакарчук поблагодарил делегатов съезда за уважение к его решению.

"Я благодарю делегатов съезда за уважение к моему решению. Остаюсь активным членом партии "Голос". Буду помогать всем, чем смогу и там, где буду полезен. Спасибо каждому члену фракции "Голос" за то, что создали такую команду в парламенте. Так держать. Слава Украине", - написал Вакарчук в своей Facebook.

Отмечается, что после прекращения депутатских полномочий Вакарчук остается членом партии, а во фракцию "Голоса" присоединится следующий кандидат из предвыборного списка.

Кроме этого, съезд также утвердил обновленный устав партии.

Новая редакция устава детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

Также делегаты съезда обсудили подготовку к предстоящим местным выборам и кадровые вопросы.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

18 июня Рада отказалась досрочно прекратить его депутатские полномочия.

После отказа Рады прекратить его депутатские полномочия, Вакарчук отказался это комментировать, а позже Вакарчук заявил, что намерен сложить полномочия депутата путем исключения съездом партии "Голос" из избирательного списка, что, согласно Конституции, автоматически приведет к потере депутатского мандата.

С начала работы 9-го созыва парламента Святослав Вакарчук пропустил 27 заседаний из 102, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

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"Голос" исключил Вакарчука из избирательного списка партии
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