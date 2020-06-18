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18 июня 2020, четверг, 13:21 53
Верховная Рада и партии 2020-06-18T13:30:01+03:00
Українські Новини
Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия

Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия

Елена Новикова
Голос, сложение полномочий, нардеп, Святослав Вакарчук, партия
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса" со ссылкой на слова Вакарчука, передают Українськi Новини.

"У меня нет комментариев по этому поводу", - сказал Вакарчук.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

Как сообщали Українськi Новини, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.

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