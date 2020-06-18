Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отказался комментировать отказ парламента досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Об этом сообщила пресс-служба "Голоса" со ссылкой на слова Вакарчука, передают Українськi Новини.

"У меня нет комментариев по этому поводу", - сказал Вакарчук.

11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 26 заседаний из 101, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

Как сообщали Українськi Новини, жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине Алина Свидерская может пройти в Раду от партии "Голос" в случае сложениях депутатских полномочий Вакарчуком.