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12 июня 2020, пятница, 15:52 135
Верховная Рада и партии 2020-06-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук за время работы в Раде пропустил 23,5% заседаний и последний раз был в Раде 20 мая

Вакарчук за время работы в Раде пропустил 23,5% заседаний и последний раз был в Раде 20 мая

Елена Новикова
Голос, Святослав Вакарчук, партия
Святослав Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Святослав Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук с начала работы 9-го созыва парламента пропустил 23,5% пленарных заседаний или 23 заседания из 98, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Об этом свидетельствуют данные регистрации Вакарчука на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 23 из 98 пленарных заседаний.

При этом с начала 2020 года Вакарчук отсутствовал на 9 заседаниях.

А последний раз он посещал заседание парламента 20 мая, хотя после того Рада провела еще 4 очередных заседания.

Как сообщали Українськi Новини, 11 мая Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия депутата.

Вместо него в Раду может пройти Алина Свидерская жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине.

Комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий и намерен рассмотреть его в среду, 17 июня.

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