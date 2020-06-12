Вакарчук за время работы в Раде пропустил 23,5% заседаний и последний раз был в Раде 20 мая

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук с начала работы 9-го созыва парламента пропустил 23,5% пленарных заседаний или 23 заседания из 98, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая. Об этом свидетельствуют данные регистрации Вакарчука на сайте Рады, передают Українськi Новини. Так, с начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 23 из 98 пленарных заседаний. При этом с начала 2020 года Вакарчук отсутствовал на 9 заседаниях. А последний раз он посещал заседание парламента 20 мая, хотя после того Рада провела еще 4 очередных заседания. Как сообщали Українськi Новини, 11 мая Вакарчук заявил, что решил досрочно сложить полномочия депутата. Вместо него в Раду может пройти Алина Свидерская жена бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, руководитель норвежской компании "AICE Hydro" в Украине. Комитет Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента получил заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий и намерен рассмотреть его в среду, 17 июня.