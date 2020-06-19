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19 июня 2020, пятница, 15:05 163
Верховная Рада и партии 2020-06-19T16:00:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Валерия Драгомирова
Голос, Святослав Вакарчук, Разумков Дмитрий
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал он.

Ранее в четверг, 18 июня, Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия по заявлению Вакарчука.

При этом депутат не явился на заседание парламента, когда рассматривалось его заявления о сложении полномочий.

С начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 27 заседаний из 102, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

После отказа Рады прекратить его депутатские полномочия, Вакарчук отказался это комментировать.

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Вакарчук вышел из фракции "Голос"
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