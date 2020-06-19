Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос". Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини. "Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал он. Ранее в четверг, 18 июня, Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия по заявлению Вакарчука. При этом депутат не явился на заседание парламента, когда рассматривалось его заявления о сложении полномочий. С начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 27 заседаний из 102, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая. Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом. При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду. Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата. После отказа Рады прекратить его депутатские полномочия, Вакарчук отказался это комментировать.