Депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук вышел из фракции "Голос".

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии "Голос", - сказал он.

Ранее в четверг, 18 июня, Рада отказалась досрочно прекратить депутатские полномочия по заявлению Вакарчука.

При этом депутат не явился на заседание парламента, когда рассматривалось его заявления о сложении полномочий.

С начала работы 9-го созыва парламента он пропустил 27 заседаний из 102, а последний раз посетил заседание Рады 20 мая.

Как сообщали Українськi Новини, 11 июня Вакарчук на брифинге сообщил, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента и заняться образовательным проектом.

При этом в день внеочередных выборов в парламент он назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатского мандата после прохождения его партии в Раду.

Ранее Вакарчук уже отказывался от депутатского мандата: 23 ноября 2007 года он был избран депутатом парламента, однако 11 сентября 2008 года написал заявление о сложении депутатских полномочий и 16 декабря 2008 года сложил полномочия депутата.

После отказа Рады прекратить его депутатские полномочия, Вакарчук отказался это комментировать.