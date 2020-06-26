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26 червня 2020, пʼятниця, 15:17 21
Верховна Рада і партії 2020-06-26T17:30:59+03:00
Українські Новини
"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії

"Голос" виключив Вакарчука з виборчого списку партії

Елена Новикова
Мандат, Голос, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчука. Фото: Facebook
Святослав Вакарчука. Фото: Facebook

На позачерговому з'їзді партія "Голос" 26 червня виключила депутата Святослава Вакарчука з виборчого списку партії після того, як він вийшов з фракції "Голос" в Раді.

Про це за підсумками з'їзду повідомила пресслужба партії, передають Українські Новини.

"З'їзд прийняв рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука у зв'язку з його виходом із парламентської фракції "Голоси", - йдеться в повідомленні.

Вакарчук подякував делегатам з'їзду за повагу до його рішення.

"Я дякую делегатам з'їзду за повагу до мого рішення. Залишаюся активним членом партії "Голос". Буду допомагати всім, чим зможу і там, де буду корисний. Спасибі кожному члену фракції "Голос" за те, що створили таку команду в парламенті. Так тримати. Слава Україні", - написав Вакарчук у своєму Facebook.

Зазначається, що після припинення депутатських повноважень Вакарчук залишається членом партії, а у фракцію "Голоси" приєднається наступний кандидат з передвиборчого списку.

Крім цього, з'їзд також затвердив оновлений статут партії.

Нова редакція статуту деталізує процедури створення місцевих партійних організацій.

Також делегати з'їзду обговорили підготовку до майбутніх місцевих виборів і кадрові питання.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом.

18 червня Рада відмовилася достроково припинити його депутатські повноваження.

Після відмови Ради припинити його депутатські повноваження, Вакарчук відмовився це коментувати, а пізніше Вакарчук заявив, що має намір скласти повноваження депутата шляхом виключення з'їздом партії "Голос" з

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