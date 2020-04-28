На дополнительную регистрацию на ВНО Министерство образования выделило еще 2 недели

В то время, как МОН объяснило как будет проходить внешнее независимое оценивание 2020, министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц. Изменения опубликовали на сайте Украинского центра оценивания качества образования, сообщают Українські новини.

Принять участие в дополнительной регистрации могут:

Лица, принимавшие участие в антитеррористической операции, или были задеяны к обеспечению национальной безопасности и обороны, и сдерживания российской агрессии на востоке Украины и не имели возможности зарегистрироваться вовремя.

Люди, проживающие на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, или в аннексированом Крыму.

Согласно решению суда находятся в местах несвободы.

Лица, имеющие право сдавать ВНО, но по ряду причин не могли вовремя зарегистрироваться во время основной регистрации (могут подавать документы только на составление тестов по учебным предметам, по которым и будет зачислено ВНО).

Также, в связи с пандемией коронавируса, Министерство образования может рассматривать возможность уточнения категории лиц, которые будут подавать документы на дополнительную регистрацию.

Точный график регистрации появится на сайте Центра до 22 мая 2020 года.

Как сообщали Українські новини, внешнее независимое оценивание может начаться в июне или августе. В худшем случае, ВНО 2020 перенесут на сентябрь.