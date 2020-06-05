Выпускников в начале лета не заберут в армию, — Минобразования договорилось с Минобороны

Выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировлаи провести в мае-июне. Об этом договорились Министерство образования и науки договорилось с Минобороны, — рассказала заявила исполняющая обязанности главы Минобразования Любомира Мандзий Громадському.

"Мы говорили с коллегами из Министерства для того, чтобы не допустить таких случаев, когда, не закончив, или выпускники, которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО, и еще не началась вступительная кампания, чтобы их не призывали в армию", - объяснила Мандзий.

По ее словам, призыв отсрочат.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль. При этом сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы не изменены.

Ранее Кабинет Министров установил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-июне, в 16 460 человек. Из общего числа призывников в Вооруженные силы направят 9 000 человек, в Национальную гвардию - 5 460 человека, в Государственную пограничную службу - 1 300 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.