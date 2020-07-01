Отпуск-2020 в Украине: какие туристические объекты ждут в Днепропетровской области

Второй летний месяц уже начался, а с отдыхом за границей ситуация по прежнему остается не понятной. В то же время, цены на украинских курортах "зашкаливают" ввиду наплыва туристов. Українськi Новини составили подборку 10 самых интересных мест Днепропетровской области, куда можно доехать на авто.

Песчанка

Песчанка. Фото: vgorode.ua

Село Песчанка – это место, где можно искупаться в прохладных водах Самары, которая летом значительно чище Днепра, и почувствовать аромат настоящих хвойных лесов. Здесь есть и небольшие турбазы, где можно остаться ночевкой на выходные, и гигантские комплексы вроде "Гудзона" со SPA и турецким хаммамом.

Также можно взять напрокат катамаран, велосипед или каноэ. Их предлагают в аренду как турбазы, так и частники. Расстояние от Днипра - 32 км.

Страусиная ферма и зоопарк в Майском

Страусиная ферма. Фото: all.biz.

В Майском находятся самая крупная в области страусиная ферма и зоопарк, где живут антилопа Канна, европейские лани, муфлоны, лама, пони и дикие кабаны.

Страусов разрешают покормить, а некоторых животных погладить. Также тут можно покататься на лошадях.

А еще здесь предлагают попробовать страусиного мяса и яиц, но после того, как ты увидел воочию этих невероятных птиц, есть их очень жалко.

Некоторые приезжают сюда на шашлыки, потому что тут есть обустроенные места с беседками. Обедая, вы сможете поглазеть на парашютистов. В хорошую погоду их здесь немало. Ферма расположена в 60 км от Днипра.

Мавринский майдан

Мавринский майдан. Здесь когда-то мог находится жертвенник древних славян. Фото: vgorode.ua

Немного дальше - в 80 километрах от Днипра (возле села Маврино) находится уникальный Мавринский майдан, эдакое земляное сооружение неизвестного происхождения. Скорее всего, на него никто не обратил бы внимания, если бы не его необычная форма. Уж очень эта гигантская земляная насыпь с углублениями напоминает паука. Кто и зачем его создал, неизвестно. Одни считают, что его нам оставили внеземные цивилизации, а другие называют оборонным сооружением времен казачества.

Как утверждают местные жители, этот участок земли давно не обрабатывали, поэтому здесь можно найти немало редких трав. Однако, есть и еще одна вещь, которая привлекает внимание к "земляному пауку". НЛО! Да-да, несколько раз очевидцы заявляли, что видели недалеко от Мавринского майдана странный летающий объект, который напоминал самолет без крыльев, который бесшумно пролетал достаточно низко над землей.

Удивительная точность, с которой выполнена фигура, наталкивает на мысль, что версия о связи майдана с внеземными цивилизациями, тоже имеет право на жизнь.

По другой версии, Мавринский майдан – это лишь один из 400 курганов, которые находятся в районе Павлограда. Исследователей удивляет его необычная форма, не свойственная для "земляных пирамид". Так возникала теория, что майдан мог быть своеобразной защитной конструкцией казаков. Здесь есть одновременно и окоп, и возвышенность. Даже Яворницкий в “Истории запорожских казаков” писал, что “могилы служили у запорожских казаков пунктами для наблюдения за движением татар”.

Днепровские историки предполагают, что Мавринский майдан – это остатки жертвенника наших предков, который также служил им вместо календаря и часов. Именно здесь в день весеннего равноденствия солнце оказывается прямо по центру одной из впадин майдана. А еще вы не увидите здесь птиц. На этой территории не растут деревья. По неизвестным причинам между холмов ни при каких осадках не задерживается вода.

Карьер в Старых Кодаках

Карьер в Старых Кодаках. Фото: wikimapia.org.

Этот карьер находится на месте легендарной крепости Кодак, построенной поляками. Она была одной из самых неприступных в свое время. Ее окружал широкий и глубокий ров. В 1635 году запорожские казаки во главе с легендарным Сулимой захватили крепость. Правда, уже через несколько месяцев ее снова вернули полякам. Король Владислава IV велел расширить крепость втрое. Работы закончили в июле 1639 года. На территории укрепления появился католический костел, монастырь, православная церковь и сторожевая башня.

После 1656 года здесь возникла казацкая слобода Старые Кодаки. Один из героев освободительной войны Иван Богун служил в крепости 2 года.

В 1711 году по условиям Прутского мирного договора Кодакская крепость была разрушена. А в 1940 году на ее территории заложили гранитный карьер и к 1994 году он уничтожил около 90% Кодак. Правда, и сегодня возле карьера можно поглазеть на многовековые руины, которые сохранились до наших дней.

Необычен и сам карьер. Вода остается в нем чистой и прохладной практически все лето, даже когда Днепр уже вовсю цветет.

Недалеко от земляных валов крепости находится старое заброшенное кладбище. Самые старые из уцелевших памятников относятся к середине XIX века. Удаленность от Днипра - 19 км.

Токовский водопад

Одно из самых живописных мест Украины находится прямо в Апостоловском районе. Тут можно увидеть единственный в области водопад на реке Каменка (более 2,6 тысячи гектаров).

Водопад окружен необычными разноцветными 30-метровыми скалами из розового, красного и серого гранита. Камням уже 2,6-2,7 миллиона лет. Интересно, что фактически все блоки гранита правильной параллелипипеднои формы, как буто бы их создал педантичный скульптор-великан, а не природа.

Рядом с водопадом в XVIII веке находился зимовник последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского. Добираться от Днипра придется немного дальше - 150 км.

Могила Сирко

Могила Ивана Сирко. Фото: mandria.ua.

О легендарном кошевом атамане Иване Сирко ходят легенды. Говорят, он сразу родился с зубами, умел превращаться в диких животных и был невероятно выносливым человеком, способным преодолевать без остановки более 100 км. Его боялись враги, а татарские женщины пугали его именем непослушных детей. Казак-характерник провел десятки битв и проиграл только в одной, в схватке под Ахтыркой. Сирко избирали атаманом 20 раз.

Могила легендарного казака находилась под селом Капуловка Никопольского района. Известный историк Дмитрий Яворницкий, который занимался изучением Казачества, выкупил эти земли для областного музея. Однако, из-за того, что могила находилась на берегу Каховского водохранилища, существовала угроза разрушения водой.

В 1967-м году областная власть решила перенести могилу. В ней обнаружили сохранившейся скелет Сирко, останки одежды. Все это обработали и поместили в изготовленный сосновый гроб длиною 180 сантиметров. Его закопали в новую могилу на глубине двух метров. Там же установили памятник. Находится этот исторический памятник в 130 км от Днипра.

Костел Святого Николая

Костел Святого Николая. Фото: mandria.ua.

Принято считать, что шедевры готической архитектуры можно увидеть только где-нибудь в центре Европы. Однако старый костел в Камянском, которое находится в 43 км от Днипра, не уступают лучшим храмам средневековой Польши или того же Львова.

Его построили в 1896-1897 годах по проекту польского архитектора Мариана Хорманського для католиков, которые работали на металлургическом заводе в Каменском. Он уникален своими 33-метровыми башнями, которые по тем временам считались чуть ли не небоскребами. Интересно, что с высоты птичьего полета костел Святого Николая выглядит как латинский крест.

Курган, где нашли пектораль

Курган Толстая могила сегодня. Фото: vgorode.ua

Об этом кургане могли благополучно забыть, если бы не археолог Борис Мозолевский. Исследования Толстой Могилы, находящейся неподалеку от города Орджоникидзе, проводились еще в 1960-х годах. Но тогда раскапывать ее не стали, решив, что захоронение не скифское и ценности не представляет. Только в 1971 году Мозолевский доказал, что курган все же скифский, и начал раскопки. Толстая Могила 23 века скрывала от людей невероятные скифские украшения и предметы быта. Экспедиция нашла их в двух погребальных камерах.

Одной из самых интересных находок в кургане стала золотая пектораль (1140 г), которая принадлежала знатным скифам.

Она изготовлена греческими мастерами-ювелирами по заказу. Композиция пекторали состоит из 3-х уровней. Нижний — мифологические звери, средний — цветы, верхний — скифская легенда о Золотом руне и двух братьях, отправившихся на его поиски.

Рядом с курганом можно покататься на лошадях, а также устроить пикник на берегу реки Базавлук и искупаться.

Хутор "Галушковка". Фото: mandria.ua.

Хутор основан в конце XVII века запорожскими казаками, которые селились на территории Дикого Поля. Сегодня здесь находится макет казацкого укрепления "Сич" и 3 крестьянские усадьбы, построенные в конце XIX века. В первой усадьбе – корчма и музей крестьянского быта, во второй – усадьба гончара, а в третьей – дом художника.

На хуторе можно не только пожить в настоящей украинской хате, но и побывать на множестве интересных мастер-классов по гончарству, покататься на лошадях и пострелять из арбалета.

Также в Галушковке предлагают сходить в уникальный музей креста. Здесь собраны более 2000 экспонатов из 15 областей Украины.

Троицкий собор без единого гвоздя

В Новомосковске находится уникальный деревянный храм без единого гвоздя. Никто до сих пор не знает, как людям удалось его построить. Свято-Троицкий собор возвели в далеком 1778 году по приказу последнего кошевого атамана Запорожской Сечи. Запорожцы решили, что не годится в храме Господнем в дерево вбивать железные гвозди.

Автором собора считается народный мастер, уроженец Слобожанщины Каким Погребняк. Реставрационные работы впервые провели в 1830 году: под здание подвели кирпичный фундамент, бани покрасили в зеленый цвет и покрыли позолотой.

Кстати, интересно, что именно Троицкий собор в Новомосковске стал центральным образом в романе Олеся Гончара "Собор". А еще он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соленый лиман

Озеро расположено в Новомосковском районе между селами Знаменовка и Новотроицкое, на окраине Самарского леса — большого массива хвойных и смешанных лесов. По форме озеро приближено к окружности с диаметром около 1,8 кмВ центре озера расположен вытянутый остров, по берегам расположены несколько небольших заливов. На дне озера находятся залежи грязи, обладающей лечебными свойствами.

Елизаветовский котлован

Голубое озеро образовалось довольно давно, ещё в начале 1970 годов во время строительства ЛевобережьяДнепродзержинска. Сам котлован в поселке Елизаветовка образовался из-за добычи песка, который брали на строительство. Глубина Голубого озера достигает 20 метров, а общая площадь около 200 тысяч м.кв. Вода там довольно прохладная и практически сразу от берега начинается глубина, поэтому стоит быть осторожным и пристально следить за детьми. Вокруг озера распростерся сосновый лес.

Как сообщали Українськi Новини, внутренние авиаперелеты в Украине уже возобновились. Пока отдых за границей недоступен - можно провести отпуск в Украине: отдохнуть в Хмельницкой и Херсонской областях, а также в Ивано-Франковской и Ровенской.

Тем временем, Президент Украины пообещал снижение стоимости отелей для развития внутреннего туризма.