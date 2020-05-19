Отпуск в Украине: что посмотреть и где отдохнуть в Ровенской области

В этом году в эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в планы на лето. Так, скорее всего, рассчитывать на отпуск за границей уже не стоит. Но это не повод расстраинваться, ведь в Украине есть множество мест, которые стоит посетить.

Українські Новини расскажут, куда можно отпариться в путешествие в Ровенской области, что посмотреть и где можно отдохнуть.

Дубенский замок

Замок князей Острожских XV в. В г. Дубно - один из старейших замков Украины, до сих пор несет в себе черты средневековья (суровые стены подземелий со сводами) парадного стиля (украшенные лепкой пышные дворцы и такие же залы).

Дубенский замок Фото: zamokdubno.com.ua

Таракановский форт

Дубенский форт, Таракановский форт, Новая Дубенский крепость (другие названия форта) - архитектурный памятник 19 века, расположились неподалеку от села Тараканов Дубенского района Ровенской области, в живописной местности над рекой Иквой. Это уникальное сооружение времен Первой мировой войны. Таких в мире всего три, и одна из них - в Украине. Таракановский форт - это целый военный городок, часть которого находится под землей, и идеальное место для отдыха тех, кто любит приключения.

Таркановский форт Фото: rivne.travel

Острог

Острог - древний город, который еще со времен Киевской Руси был главным форпостом Волыни, важным центром православия в Украине, очагом образования и культуры Восточной Европы. Среди старинных памятников Острога сохранились замок Острожских с двумя мощными башнями, Богоявленская замковая церковь в стиле православной готики, система городских укреплений (Луцких и Татарских ворот), оборонная синагога, костел, Острожская академия, монастырь капуцинов.

Острог. Фото: Vladyslav Bespalov

Базальтовые столбы

Этим памятником природа доказала свою неотразимость мастера-архитектора. Она предложила нам уникальное сооружение с базальтовых столбов-многогранников, что выстроенные стройными рядами и поражают своей монументальностью и стройностью геометрических фигур.

Озеро Белое

Белое озеро слывет целебной и уникального водоема. Летом на его берегу трудно найти место для отдыха - озеро очень популярно среди жителей Ровенской и соседней Волынской областей. А живописные пейзажи вокруг не оставляют равнодушным ни одного путешественника

Клевань - тоннель любви

Начало железнодорожного пути, окутанного ветвями деревьев, известного как Тоннель Любовь, находится в Клевани и ведет до Оржева идеальной прямой линией, длиной 4 км.

Тоннель любви Фото: find-way.com.ua

Хренницкое водохранилище

Свежий воздух, чистая вода, песчаный пляж лес, рыбалка, экологически чистые продукты и различные развлечения для детей - все это способствует прекрасному отдыху.

Хренницкого водохранилище Фото: restplace.com.ua

Как сообщали Українські Новини, турфирмы переключаются на туры по Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть границы через 30 дней после открытия их европейскими соседями.

Тем временем, НБУ рассчитывает, что запрет на отдых за границей компенсирует снижение денежных переводов заробитчан.