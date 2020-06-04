Древние крепости и красивые пейзажи: где отдохнуть во время отпуска в Хмельницкой области

Украинцы уже начали планировать отпуск, во время которого можно посетить туристические места в Винницкой области , а также с историческими достопримечательностями, которых очень много в Хмельницкой области. Українські Новини собрали самые популярные туристические объекты, которые можно посмотреть в этом регионе.

Каменец-Подольский и Старая Крепость

Знаменитый Каменец-Подольский – один из самых старых и красивых городов Украины в Хмельницкой области. В этом городе сочетается необыкновенная природа и уникальные архитектурные сооружения. Каменец-Подольский еще называют музеем под открытым небоми и туристической жемчужиной Подолья.

Старый город расположен на высоком каменном утесе в петле, образуемой глубоким каньоном реки Смотрич. В замок вел единственный в то время мост, а по периметру города были размещены оборонительные цитадели. Примечателен тот факт, что за всю историю Каменца-Подольского, захватить город боем не удавалось никому.

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Возникновение Каменец-Подольського датируется XII веком. А первое упоминание о крепости – в 1374 году. Однако по археологическим исследованиям, ее основали в XI-XII веках. Старая крепость расположена на территории площадью 1,5 гектара и представляет собой 11 башен, расположенных в форме неправильного четырехугольника и соединенных крепостными стенами.

На территории двора есть музей, 40-метровый колодец и частично открыт подземный ход, который, по легендам, вел к Хотинской крепости, расположенной в 30 километрах. Кроме крепости, в Старом городе есть другие фортификационные сооружения разных веков.

Старая крепость в Каменце-Подольском. Фото: ye.ua

Национальный природный парк "Подольские Товтры"

Товтры – это остатки прибрежных рифов, которые расположены параллельно древней береговой линии. Аналогов в мире нет, но подобные по геологическим структурам скалистые гряды есть в Великобритании и США. Общая площадь "Подольских Товтр" составляет 261 300 гектаров.

Здесь даже есть настоящий барьерный коралловый риф, который протянулся вдоль древней береговой линии Сарматского (миоценового) моря, существовавшего здесь 25 млн. лет назад.

"Подольские Товтры" имеют остатки реликтовых лесов, стремительные обрывы и каньоны, каскадные водопады, пещеры и многое другое. В "Подольских Товтрах" насчитывается 145 краснокнижных видов (60 растений и 85 животных).

Также в состав национального парка входит историческая часть Каменца-Подольского.

Подольские товтры. Фото: ua-travel.info

Меджибожский замок

Меджибожская крепость расположена в поселке Меджибож, в 30 километрах от Хмельницкого. Это сооружение – свидетель противоборства между украинцами и польской шляхтой. Этот замок – один из древних, что есть на землях Подолья. Еще в XIII веке на этом месте существовала оборонное сооружение с земляными валами. Более чем через 200 лет о Меджибожском замке вспоминается в бумагах.

В XVI веке Меджибожский замок реконструировали. Тогда создали систему укреплений, которые сохранились до нашего времени.

В замке неоднократно останавливался Богдан Хмельницкий. По легендам, эта крепость скрывает еще немало тайн – в подземных ходах крепости спрятана золотая карета и несколько телег с серебром.

Меджибожский замок. Фото: 7chudes.in.ua

По форме крепость – удлиненный треугольник. Угловые башни значительно выступают за общую линию, будто поддерживают своей силой конструкцию. В самых высоких местанх крепостные стены имеют высоту до 17 метров, а их толщина – до 4 метров.

Кроме того, на территории замка размещена церковь святого Николая.

Замок еще называют "Белым лебедем". Когда-то оборонительные стены покрыли смесью измельченного кирпича и известкового раствора, и замок напоминал лебедя. https://www.youtube.com/watch?v=tleuYxvZ64A" frameborder="0" allowfullscreen>

Подольская Швейцария и курорт "Сатанов"

В Хмельницкой области можно посетить курорт в Сатанове, расположенный в Городоцком районе. Вторая его назва "Подольская Швейцария". Ведь среди здешних равнин выделяется гряда сопок, густо поросшая лесом. Также здесь были найдены 6 минеральных источников, различных по составу и уникальных по своим лечебным свойствам.

Поселок Сатанов расположен на бывших землях Збручанского культового центра, который последний сохранял языческую веру. Волхвы здесь приносили свои жертвоприношения Древним богам чуть ли не до середины XIII в., а тайные языческие требы здесь проводились даже в XVI веке.

С Сатанова можно пройти на гору Богит, где было расположено огромное языческое святилище-городище. Все сооружения святилища были сделаны из камня. Оно имело овальную форму и защищалось двумя кольцевыми и двумя поперечными валами. Сакральные сооружения-капище и жертвенник располагались на самой и недоступной местности по двум поперечным валами.

Городище-святилище имело 5 поселков-спутников, синхронных ему, три из которых обнаружены с обеих сторон горы Богит, а два – чуть дальше от городища.

В центре святилища стоял самый почетаемый в Киевской Руси Збручский идол. Это произведение искусства является уникальным по технике изготовления и сюжетным изображением, и сегодня является памятником культуры мирового уровня.

Вокруг пьедестала с четырехликим Збручским идолом, можно увидеть восемь жертвенных ям и остатки полуземлянок и долгого наземного жилья. Здесь происходили религиозные обряды, в том числе жертвоприношения.

Капище в Сатанове. Фото: espreso.tv

На территории санатория "Жемчужина Подолья" расположен храм древнего язычества под открытым небом, в центре которого расположен Збручский идол и 8 жертвенных ям.

В Сатанове можно увидеть еще одно загадочное сооружение – "дольмен". Это величественные ворота, составленные из каменных глыб, которые, вероятно, имели астрономическое предназначение. Это сооружение считают своеобразным "украинским Стоунхенджем".

Сатанов. Фото: zbruc.eu

Пещера "Атлантида"

Самая красивая и уникальная пещера Европы – знаменитая "Атлантида". Расположена около села Завалье Каменец-Подольского района. Общая длина пещеры – 2525 метров. Это единственная в Украине трех­уровневая горизонтальная пещера, сведения о которой содержатся в международных энциклопедиях и специализированных справочниках.

С пещерой связывает легенда, в верхней части склона, над ней когда-то стояла небольшая церковь. Однажды она провалилась под землю в карстовую пропасть, после чего село и получило название Завалье. О пещере тогда еще не знали, но местные жители догадывались, что возле села находятся пустоты под землей.

Стены пещеры состоят не из скользкой глины, а в большинстве из кристальных образований. Благодаря разнообразию и красоте кристаллов "Атлантида" приобрела мировую известность – ее даже называют настоящим минералогическим музеем. Сталактиты и сталагмиты образуют причудливые узоры разных цветов. В пещере также есть отдельные залы, галереи, гроты, коридоры, а еще летучие мыши.

Пещера "Атлантида". Фото: atlantida-speleo.com.ua

Затопленный город и Бакотский монастырь

Самым старым монастырем Среднего Поднестровья считается Бакотский Михайловский пещерный монастырь. Он был основан в XI веке и располагался в скале на высоте 120 метров. Кельи находились в пещерах.

Согласно легенде, в монастыре нашли убежище монахи и простые люди, которые спасались от татаро-монгольского войска. Но укрывшимся в скалах людям обещали свободу в обмен на отречение от веры в Христа. Но никто не вышел из пещер и тогда монголы замуровали входы, и все люди погибли.

Бакотский монастырь. Фото: tourlib.net

В XV веке произошло обрушение большой скалы, в результате чего часть монастыря оказалась под завалом. В 1893 году на месте древней церкви построили новую, деревянную, она простояла до 1960 года.

История поселков Бакоты закончилась в 1981 году. Тогда во время расширения Новоднестровской ГЭС тысячи людей выселили по принуждению, а сам населенный пункт полностью затоплен водой. Лишь в одном месте сохранились остатки келий и захоронений монахов, руины Михайловской церкви и покинутые фруктовые сады.

Бакота считается одним из самых живописных мест: с горы открываются великолепные виды на излучину Днестра. Климат здесь мягкий, теплый. Говорят, даже в сентябре сквозь прозрачные воды Днестра можно увидеть дно того самого Сарматского моря, которое бурлило здесь миллионы лет назад.

Бакота. Фото: vidviday.uaРанее Українські Новини сообщали, во время летнего отпуска можно посетить Ивано-Франковскую область, которая есть одним из популярных регионов для отдыха.

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