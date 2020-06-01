Отдых на любой вкус с невероятными пейзажами: идеи для отпуска в Ивано-Франковской области

Пока карантин в Украине полностью еще не сняли, а отдых за границей еще недоступен, стоит задуматься о том, чтобы организовать отпуск в Украине. Одним из самых интересных регионов для туризма являются Карпаты и Прикарпатье.

Так, туризм справедливо называют приоритетной сферой Ивано-Франковской области, ведь это одно из самых популярных направлений в Украине. Ежегодно туристы оставляют в местных отелях более полумиллиарда гривен. За 2018 год около 40 миллионов получили небольшие "зеленые усадьбы". По статистике, больше всего денег туристы оставляют в Яремче и Ивано-Франковске.

Здесь можно найти отдых на любой вкус: от дорогих отелей со SPA до зеленого и активного туризма с минимумом комфорта, но с невероятными видами и эмоциями. Здесь можно организовать и сплавы бурными горными реками, скалодром с древней историей, конные прогулки и разнообразные трассы для стремительного спуска на велосипеде.

В регионе больше всего гостей принимает горнолыжный курорт "Буковель", куда едут прежде за зимними развлечениями, однако летом здесь также много людей, которые наслаждаются видами и плаванием, экскурсиями и развлечениями. Но не только этим курортом известный регион.

Первое, что стоит посетить - областной центр Ивано-Франковск. Город очень уютный и со своим колоритом, здесь можно пройтись улочками и зайти в кафе с вкусной кухней и приятными ценами.

Ивано-Франковск, площадь рынок. Фото: igotoworld

Черногора

Одним из самых популярных маршрутов среди туристов Черногорский хребет, который расположился на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Больше всего этот регион манит высокими горами Украины. Именно из-за двухтысячников Черногорского хребта большинство людей сюда и едут.

Если подниматься со стороны Ивано-Франковской области, можно посетить гору Поп-Иван, на вершине которой находятся руины старой польской довоенной обсерватории.

Дземброня

Для зеленого туризма прекрасно подойдет село Дземброня расположенное на склонах Черногорского хребта и является самым высокогорным в Украине.

Криворивня

Еще одно живописное село Карпат. Именно здесь на рубеже 19-20 вв. отдыхали Франко, Стефаник, Грушевский, Леся Украинка и другие.

В Криворивне есть ряд музеев, а также традиционная Гуцульская Гражда, в которой снимали фильм Тени забытых предков.

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области в каньоне можно увидеть настоящее чудо природы - Манявский водопад, который считается одним из самых высоких в Украине и самым высоким в Карпатах - высота составляет около 20 метров.

Скалы Довбуша

Скалы Довбуша Фото: igotoworld

Возле села Бубнище расположен скально-пещерный комплекс "Скалы Довбуша", названный в честь предводителя повстанцев (участники крестьянского повстанческого движения) Олексы Довбуша.

Коломыя

Кроме гор, стоит также заехать в Коломыю с известным на весь мир музеем писанок. Кроме того, это просто интересный городок.

Коломыя Фото: igotoworld

Косовский базар

Косовский базар. Фото: igotoworld

В городе Косов находится легендарный Смоднянский рынок, куда едут со всех уголков страны, чтобы почувствовать гуцульский колорит и найти вышитую рубашку своей мечты. Для детей здесь тоже найдутся подарки - домашние петушки-лизуны и соленые сырные лошадки.

Напомним, ранее Українські Новини писали о том, что посмотреть в Ровенской области, а также об интересных местах Винницкой области.