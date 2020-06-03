Летний отпуск-2020. Где отдохнуть и что посмотреть в Херсонской области

С приходом лета все больше украинцев интересуются как и где планировать свой отпуск. И пока летний отдых за границей из-за коронавируса под вопросом, можно запланировать его в Украине. О том, что можно посмотреть в Херсонской области, расскажут Українські Новини.



Биосферный заповедник "Аскания-Нова"



Аскания-Нова - это уникальный биосферный заповедник, который существует уже более 100 лет.



Здесь обитают не менее 1155 видов членистоногих, 7 видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих, в разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, здесь произрастает 478 видов высших растений.



На территории Большого Чапельского пода круглогодично обитают бизоны, сайгаки, лань европейская, лошадь Пржевальского, туркменские куланы, ослы, благородные олени, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды. Летом сюда выпускают ватуси, антилоп канна, кафрских буйволов, гну, нильгау, зебр и гаялов. Осенью в центре пода собирается большое количество перелетных птиц: разные виды уток, стаи журавлей, серых гусей, куликов.

Зебры. Фото: Википедия



Остров Джарылгач

Это самый большой остров Украины и Черного моря, который находится в Каркинитском заливе в восьми километрах от города Скадовск и имеет статус орнитологического заказника.

Берег острова – дом для сотен видов животных: от диких оленей до болотных черепах. Недалеко от моря можно увидеть огромных крабов, дельфинов и морских свиней. Особенностью климата острова является наличие во все времена года сильных ветров.

Остров Джарылгач. Фото: skad.name

Черноморский биосферный заповедник

Заповедник расположен на территории Херсонской и частично Николаевской областей Украины. Состоит он из островного, лесостепного и приморского участков и его смело можно считать земным раем для всего живого царства юга. Ведь фауна Черноморского биосферного заповедника насчитывает около 3500 видов, из которых 29 занесены в Европейский красный список, а 124 вида - в Красную книгу Украины.

И настоящим украшением заповедника считается Тендровская коса, которую древние греки прозвали Ахиллесовым путем и построили там в честь него храм.

Озеро Сиваш

Озеро в Украине, которое славится своими целебными свойствами не только в пределах страны, но и за ее пределами. Его название переводится с турецкого как "грязь". Озеро находится с западной стороны Азовского моря и отделяется от него Арабатской стрелкой. Благодаря Чонгарскому проливу озеро делится на две части.

Неподалеку от озера находятся три специально оборудованных заводы, выпускающие продукцию на основе солей Сиваша. Рядом находятся курортный поселок Геническ и Арабатская стрелка.

Озеро Сиваш. Фото: pixabay

Алешковские пески, Цурюпинский район

Песчаный массив, расположенный на территории Украины в 30 км к востоку от города Херсон. Площадь самого песчаного массива — 162 000 га( 1620 км²), а с учетом промежутков, не покрытых песками — 208 493 га (2085 км²).

Алешковские пески. Фото: jupiter



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