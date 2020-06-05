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  • Запускают внутреннее авиасообщение и открывают кафе. Сегодня вступят в силу новые ослабления карантина
05 июня 2020, пятница, 08:30 23
Политика 2020-06-05T08:32:29+03:00
Українські Новини
Запускают внутреннее авиасообщение и открывают кафе. Сегодня вступят в силу новые ослабления карантина

Запускают внутреннее авиасообщение и открывают кафе. Сегодня вступят в силу новые ослабления карантина

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В то время, как в Украине всплеск заболеваемости коронавируса, сегодня вступают в силу новые ослабления карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и 

На заседании Кабмина 20 мая было принято решение о продлении карантина до 22 июня, Украина на карантине находится 86 дней.

До этой даты осталось 17 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны, исключение составили Ровенская, Черновицкая и Львовская области, где Минздрав пока не рекомендует переход к ослаблению противокоронавирусных мер.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня:

  • Кабмин разрешил работу кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер;
  • люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию;
  • будет восстановлено внутреннее авиасообщение,
  • с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины;
  • перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, согласно данным Минздрава, 3 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 588 до 25 411, количество умерших от заболевания увеличилось на 12 человек до 747 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 3 июня выросло на 21,7%, новых летальных случаев - на 50%.

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