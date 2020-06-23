Взрыв на Позняках: разбор завалов закончен, погибших больше не обнаружено

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям завершила поисково-спасательную операцию под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

Об этом заявил глава ГосЧС Николай Чечеткин на брифинге, передают Українськi Новини.

"В 14:00 поисково-спасательная операция подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям закончена. Из-под завалом извлечено, к сожалению, тела 5 погибших людей", - сказал он.

Чечеткин отметил, что данная ситуация классифицирована как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Он сообщил, что через 2-3 часа подразделения ГосЧС вернутся на места постоянной дислокации.

Также заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев отметил, что дом будет охраняться.

"Дом будет взят под круглосуточную охрану для того, чтобы обезопасить его от проявления мародерства. Будет все ограждено" - заявил он.

Пантелеев напомнил, что возле 6-й секции дома небезопасно находится и вход туда запрещен.

Также он сообщил, что на данный момент проходят исследования 5-й секции.

"Предварительно мы может говорить, что ее состояние удовлетворительно, и людей из 5-й секции вечером вернут домой. Будет возобновлено водоснабжение", - добавил он.

Панлелеев отметил, что скорее всего 6-ю секцию будут демонтировать.

Также будут исследованы все трещины.

Он добавил, что исследования закончатся сегодня.

Пантелеев сказал, что в четверг, 25 июня, запланирована встреча с жильцами дома для обсуждения компенсаций.

Как сообщали Українськi Новини, 23 июня спасатели обнаружили тело пятого погибшего под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей, 16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. А в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку.