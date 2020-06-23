Взрыв на Позняках: нашли тело пятого погибшего

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших). По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГосЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г. р., которого опознал сосед", - говорится в нем.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р. и 1976 г. р.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей ,16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. А в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку.