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23 июня 2020, вторник, 09:32 653
Общество 2020-06-23T10:13:36+03:00
Українські Новини
Взрыв на Позняках: нашли тело пятого погибшего

Взрыв на Позняках: нашли тело пятого погибшего

Елизавета Драбкина
Киев, Взрыв, Тела погибших, взрыв на Позняках
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор
Взрыв на Позняках. Фото: Информатор

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома найдено тело еще одного человека (всего спасатели нашли 5 погибших). По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГосЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г. р., которого опознал сосед", - говорится в нем.

Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г. р. и 1974 г. р., а также трех мужчин 1991 г. р., 1967 г. р. и 1976 г. р.

Как сообщали Українськi Новини, 22 июня спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами взорвавшегося многоэтажного дома в Дарницком районе Киева.

21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей ,16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. А в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку.

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