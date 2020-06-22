Под завалами в доме на Позняках нашли тело еще одного погибшего

Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет klichko.org.

"Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела четвертого погибшего от взрыва на Позняках. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома", - сообщил Кличко.

На данный момент проводятся работы по деблокированию тела.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье утром произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницькоии в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей ,16 квартир разрушены и 40 повреждены вследствие взрыва, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве. А в "Киевгазе" подтвердили, что снимали в июне счетчики на проверку.