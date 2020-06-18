ВНО - 2020 будет добровольным: выпускники смогут выбрать форму оценивания знаний

Верховная Рада установила добровольность прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом, как и предлагал президент Зеленский.

За принятие законопроекта № 3669 за основу проголосовали 356 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 356, передают Українські Новини.

В частности, ученики, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по своему желанию.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия документа обусловлена эпидемической ситуацией в стране и необходимостью предоставления выпускникам школ права выбирать вид оценивания результатов обучения: путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Подчеркивается, что целью законопроекта является минимизация рисков заболевания коронавирусом во время оценивания результатов обучения.

Также парламентарии разрешили председателю Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно подписать соответствующий законопроект.

А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.

Также ранее сообщалось, что внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.