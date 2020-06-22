Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля

Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля. Фото: pixabay.com

Turkish Airlines намерена возобновить авиасообщение с Украиной с 1 июля. Фото: pixabay.com

В то время, как Турция готова принять украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус, авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить авиарейсы из Стамбула в Киев, Львов и Одессу с 1 июля.

Об этом свидетельствует система бронирования авиакомпании, передают Українські Новини.

Согласно ей, из Стамбула в Киев авиакомпания планирует летать 10 раз в неделю, во Львов – 5 раз в неделю, в Одессу – ежедневно.

На данный момент билеты доступны к бронированию на сайте компании.

Как сообщали Українські Новини, 5 стран заявили о намерении возобновить авиасообщение с Украиной. Можно въезжать в Албанию, также анонсируют чартерные рейсы в Грецию, Турцию, Египет с 1 июля, Тунис с 16 июля.

С 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение.

Ирландский лоукостер Ryanair возобновил авиасообщение с Украиной, 21 июня в аэропорт "Борисполь" прибыл первый рейс из Мадрида.

Ранее международный аэропорт "Борисполь" 17 июня намерен был обслужить рейсы в штатном режиме и отправить 11 международных рейсов.