Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня

Turkish Airlines має намір відновити авіасполучення з Україною з 1 липня. Фото: pixabay.com

Turkish Airlines має намір відновити авіасполучення з Україною з 1 липня. Фото: pixabay.com

Авіакомпанія Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня в той час, як Туреччина готова прийняти українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Про це свідчить система бронювання авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з нею, зі Стамбула до Києва авіакомпанія планує літати 10 раз на тиждень, у Львів – 5 разів на тиждень, в Одесу – щодня.

На сьогодні квитки доступні до замовлення на сайті компанії.

Як повідомляли Українські Новини, 5 країн заявили про намір відновити авіасполучення з Україною. Можна їздити в Албанію, також анонсують чартерні рейси в Грецію, Туреччину, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня.

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.

Ірландський лоукостер Ryanair відновила авіасполучення з Україною, 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида.

Раніше, 17 червня, міжнародний аеропорт "Бориспіль" мав намір обслуговувати рейси в штатному режимі і відправити 11 міжнародних рейсів.