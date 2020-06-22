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22 червня 2020, понеділок, 10:36 15
Транспорт 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня

Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня

Ирина Николенко
Turkish Airlines, Відпустка, авіарейси, тури в Туреччину, Відпустка 2020
Turkish Airlines має намір відновити авіасполучення з Україною з 1 липня. Фото: pixabay.com
Turkish Airlines має намір відновити авіасполучення з Україною з 1 липня. Фото: pixabay.com

Авіакомпанія Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня в той час, як Туреччина готова прийняти українських туристів без самоізоляції і тестування на коронавірус.

Про це свідчить система бронювання авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно з нею, зі Стамбула до Києва авіакомпанія планує літати 10 раз на тиждень, у Львів – 5 разів на тиждень, в Одесу – щодня.

На сьогодні квитки доступні до замовлення на сайті компанії.

Як повідомляли Українські Новини, 5 країн заявили про намір відновити авіасполучення з Україною. Можна їздити в Албанію, також анонсують чартерні рейси в Грецію, Туреччину, Єгипет з 1 липня, Туніс з 16 липня.

З 15 червня Україна відновила міжнародне авіасполучення.

Ірландський лоукостер Ryanair відновила авіасполучення з Україною, 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида.

Раніше, 17 червня,  міжнародний аеропорт "Бориспіль" мав намір обслуговувати рейси в штатному режимі і відправити 11 міжнародних рейсів.

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