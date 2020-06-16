В киевском метро на Академгородке проезд оплачивали, бросая деньги в банку

Пассажирам метро Киева, которое открылось после карантина 25 мая, вчера, 15 июня, пришлось оплачивать проезд, бросая деньги в специальную копилку возле турникета. Видео опубликовано в Facebook на странице Транспорт Киева.

"Новый вид оплаты "в банку". Без чеков. Без сдачи. Без учета", - подписано видео.

В метро произошел сбой в работе системы оплаты проезда и из-за него сотрудники метро рекомендовали пассажирам разменять деньги на мелочь и потом бросить деньги за проезд в "копилку-банку".

Ранее Українські Новини писали, как платить за проезд после запуска метро.

Также сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" будет ограничивать вход на некоторые станции для предупреждения скопления людей, чтобы избежать роста заболеваемости коронавирусом.

Также сообщили о том, что пассажирам придется носить маску и соблюдать дистанцию – соответствующую разметку уже нанесли на станциях и перронах киевского метрополитена.

С 1 июля Киев меняет условия льготного проезда. Кого это коснется.