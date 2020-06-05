Количество новых зараженных коронавирусом в Киеве растет третий день подряд

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 4 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 82 человека до 3 292, умерших - на 4 до 73.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 82 человека. Среди них 14 медиков. Умерших от коронавируса - такой цифры у нас ещё не было - 4 человека... На сегодня в столице уже 3 292 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди новых заболевших 47 женщин в возрасте от 19 до 94 лет и 5 девочек (от 7 месяцев до 14 лет), а также 28 мужчин от 21 до 77 лет и 2 мальчика (9 и 10 лет).

В больницы столицы за последние сутки госпитализированы 16 пациентов.

Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 человек.

Всего коронавирус преодолели 876 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировано в Дарницком районе - 21, Подольском - 13 и Деснянском - 12 случаев.

Как защититься от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ, минимальная дистанция - 1,5 метра;

не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 553 до 25 964, количество умерших от заболевания увеличилось на 15 человек до 762 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев заболевания 4 июня снизилось на 6%, новых летальных случаев - увеличилось на 25%.

Тем временем Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов.