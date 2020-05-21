Маска и дистанция в полтора метра. В Киевском метро рассказали о новых правилах перевозки

Киевский метрополитен готов заработать с 25 мая, но его пассажирам придется носить маску и соблюдать дистанцию – соответствующую разметку уже наносят на станциях и перронах.

Об этом сайту "Сегодня" рассказала Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Чиновница подчеркнула, что пока на сайте Кабмина до сих пор не опубликован соответствующий документ, поэтому о четком своде правил говорить пока рано. В метрополитене говорят, что начать работу уже готовы.

Пассажирам придется следовать некоторым новым правилам.

"То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро всеми имеющимися каналами, в том числе и аудиозаписями. Мы готовы возобновить работу метрополитена и принимать пассажиров. Надеемся также на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима", – пояснило Макогон.

В Киевском метрополитене пока не знают, будут ли ограничения на вход в метро. Там ждут официальных документов.

В Госпродпотребслужбе Киева отмечают, что главным требованием к поездкам в подземке станет соблюдение физической дистанции. Специалисты пока решают, стоит ли ограничивать количество пассажиров в вагонах метро и салонах наземного транспорта. Еще одним важным требованием будет обработка вагонов дезинфекторами. На входе будет проводиться выборочная проверка температуры пассажиров.

"Предлагается, что в вагонах метро и в наземном транспорте не должно быть стоящих пассажиров, только сидящие. Например, вагон метро рассчитан на 40-54 сидячих места. Сейчас специалисты дискутируют по этому вопросу, и будет ли введена такая норма для подземки – окончательно не известно", – рассказали в Госпродпотребслубе Киева.

За соблюдением правил на транспорте будут следить сотрудники метрополитена, "Киевпастранса" и выборочно Госпродпотребслужбы Киева.

Как сообщали Українські Новини, в киевской подземке начали наносить пометки соблюдения дистанции между пассажирами.

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как можно будет оплатить проезд в метро после возобновления работы.

Также в МОЗ сообщили, что киевскую подземку смогут открыть только после того, как сделают оценку эпидситуации.