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16 червня 2020, вівторок, 18:41 8
Суспільство 2020-06-16T19:30:02+03:00
Українські Новини
У київському метро на Академмістечку проїзд оплачували, кидаючи гроші в банку

У київському метро на Академмістечку проїзд оплачували, кидаючи гроші в банку

Ольга Фандорина
Метро, Київський метрополітен, Київ, Курйози, оплата проїзду, Київське метро

Пасажирам метро Києва, яке відкрилося після карантину 25 травня, вчора, 15 червня, довелося оплачувати проїзд, кидаючи гроші в спеціальну скарбничку біля турнікету. Відео опубліковано у Facebook на сторінці Транспорт Києва.

"Новий вид оплати "в банку". Без чеків. Без складання. Без урахування", - підписана відео.

В метро стався збій в роботі системи оплати проїзду, тому співробітники метро рекомендували пасажирам розміняти гроші на дріб'язок і потім кинути гроші за проїзд у "скарбничку-банку".

Раніше Українські Новини писали, як платити за проїзд після запуску метро.

Також повідомлялося, що комунальне підприємство "Київський метрополітен" буде обмежувати вхід на деякі станції для запобігання скупченню людей, щоб уникнути зростання захворюваності на коронавірус.

Також повідомили про те, що пасажирам доведеться носити маску і дотримувати дистанцію – відповідну розмітку вже нанесли на станціях та перонах київського метрополітену.

З 1 липня Київ змінює умови пільгового проїзду. Кого це торкнеться.

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