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12 июня 2020, пятница, 12:52 596
Общество 2020-06-12T12:52:15+03:00
Українські Новини
С 1 июля Киев меняет условия льготного проезда. Кого это коснется

С 1 июля Киев меняет условия льготного проезда. Кого это коснется

Елена Новикова
Виталий Кличко, Льготы, Общественный транспорт, Городской транспорт, Льготный проезд, Льготники
Тролейбусы. Фото: КГГА
Тролейбусы. Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) меняет условия льготного проезда с 1 июля в то время, как киевское метро уже работает без жетонов.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С 1 июля этого года столица вынуждено меняет условия предоставления льготного проезда. Проезд льготных категорий граждан, которые не зарегистрированы в городе Киеве, но имеют право льготного проезда городским общественным транспортом, будет осуществляться на общих основания при условии регистрации электронного билета", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что возмещением расходов за проезд будут заниматься органы социальной защиты населения по месту проживания человека.

Пассажиры, которые пользуются льготами на проезд и не зарегистрированы в Киеве, для проезда в общественном транспорте столицы должны приобрести билет в любой удобный способ; воспользоваться им в общественном транспорте; сохранить билет (в случае приобретения бумажного QR-билета), или чек за оплату проезда или банковскую выписку - при уплате банковской картой; обратиться в орган социальной защиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

"Еще раз подчеркиваю - такие шаги являются вынужденными и вызваны тем, что услуги по льготному проезда лиц, не зарегистрированных в Киеве, столичным перевозчикам из государственного бюджета не компенсируют. Город неоднократно обращался к правительству для урегулирования вопросов компенсации коммунальным перевозчикам платы за проезд льготных категорий, определенных государством. Кроме того, мы обращались в областные, городские, поселковые и сельские советы с просьбой решить вопрос компенсации за проезд представителей их общин, имеющих льготы", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что пассажиры, которые имеют льготы и зарегистрированы в Киеве, и в дальнейшем могут пользоваться общественным транспортом за счет городского бюджета - по карте киевлянина.

Оформить ее можно в любом отделении государственного "Ощадбанка".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кличко заявлял, что КГГА не намерена повышать тарифы на проезд в общественном транспорте после его запуска.

Киев возобновил работу наземного общественного транспорта с 23 мая, метро заработало с 25 мая.

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