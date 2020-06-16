Список 15 счастливчиков, которые бесплатно получили квартиры от мэрии Днипра

Днипро предоставил бесплатное жилье 15 гражданам в 2019 году и 3 гражданам - с начала 2020 года, в то время как Одесса почти наоборот.

Об этом говорится в ответе департамента жилищного хозяйства Днипровского городского совета на запрос Українських Новин.

В 2019 году 15 гражданам было предоставлены 15 квартир для постоянного пользования.

В 2020 году бесплатно было предоставлено жилье 3 гражданам.

Мэрия Днипра подарила жилье 18 гражданам.

Как сообщали Українські Новини, Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019 году.

Кабинет Министров рассчитывает, что 600 семей получат помощь в обеспечении жильем в 2020 году и 4,6 тыс. семей - за период 2021-2024 годов.

Тем временем в Киеве подешевели квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Купить квартиру на первичном рынке стало дешевле на 1,5%, а второчиное жилье подешевело на 3,5%.

Экономисты в свою очередь уверяют, что рынок недвижимости пострадает меньше всего из-за карантина. Спрос на жилье существенно упал – в среднем на 50%. По оценкам экспертов, ситуация может измениться после карантина.