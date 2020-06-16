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16 июня 2020, вторник, 06:40 270 Документ
Общество 2020-06-16T06:40:01+03:00
Українські Новини
Список 15 счастливчиков, которые бесплатно получили квартиры от мэрии Днипра

Список 15 счастливчиков, которые бесплатно получили квартиры от мэрии Днипра

Варвара Горобець
Квартиры, Днипро, очередь на жилье, бесплатное жилье
Квартира. Фото: pixabay
Квартира. Фото: pixabay

Днипро предоставил бесплатное жилье 15 гражданам в 2019 году и 3 гражданам - с начала 2020 года, в то время как Одесса почти наоборот.

Об этом говорится в ответе департамента жилищного хозяйства Днипровского городского совета на запрос Українських Новин.

В 2019 году 15 гражданам было предоставлены 15 квартир для постоянного пользования.

В 2020 году бесплатно было предоставлено жилье 3 гражданам.

Мэрия Днипра подарила жилье 18 гражданам.Мэрия Днипра подарила жилье 18 гражданам.

Как сообщали Українські Новини, Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019 году.

Кабинет Министров рассчитывает, что 600 семей получат помощь в обеспечении жильем в 2020 году и 4,6 тыс. семей - за период 2021-2024 годов.

Тем временем в Киеве подешевели квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Купить квартиру на первичном рынке стало дешевле на 1,5%, а второчиное жилье подешевело на 3,5%. 

Экономисты в свою очередь уверяют, что рынок недвижимости пострадает меньше всего из-за карантина. Спрос на жилье существенно упал – в среднем на 50%. По оценкам экспертов, ситуация может измениться после карантина.

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