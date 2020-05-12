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12 мая 2020, вторник, 12:37 558
Недвижимость 2020-05-12T13:30:02+03:00
Українські Новини
Киевская вторичка в апреле подешевела на 3,5%

Киевская вторичка в апреле подешевела на 3,5%

Оксана Соболь
Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, вторичный рынок
Квартиры. Фото: infinica.ru
Квартиры. Фото: infinica.ru

В апреле по сравнению с мартом средние цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева снизились на 3,5%, или на 1 418 гривен до 38 844 гривны/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

До этого 3 месяца цена на вторичном рынке недвижимости в Киеве в гривне росла, последний раз снижение наблюдалось в декабре 2019 года.

"В апреле средняя стоимость квартир в Киеве отмечена на уровне 1 420 долларов/кв. м, относительно марта средняя цена уменьшилась на 0,9%. В национальной валюте – на 3,5% до 38 844 гривен/кв. м", - сказано в нем.

По сравнению с апрелем 2019 года средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 9,7%, в гривневом – на 12,1%.

При этом предложение в апреле по сравнению с мартом снизилось на 2,7% до 10 236 квартир.

Также объем предложения снизился по общей площади на 2,8%, в долларовом выражении - на 3,6%.

Сообщается, что в структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долларов - 43%.

Доля квартир в ценовой категории до 50 тыс. долларов составляет 16% от общего предложения, в категории от 100 до 150 тыс. долларов - 18%, от 150 до 250 тыс. долларов - 15% и от 250 тыс. долларов - 8%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Голосеевском районе - 16%, в Дарницком - 15%, в Печерском – 14%, в Шевченковском – 12%, в Соломенском и Днепровском районах - по 10%.

Наименьшая доля представленных к продаже квартир: в Подольском районе - 7%, в Святошинском и Оболонском районах – по 6%, в Деснянском – 4%.

При этом в общем объеме однокомнатные квартиры заняли 25%, двухкомнатные - 30%, трехкомнатные - 35% и четырехкомнатные - 10%.

Как сообщали Українськi Новини, также в апреле подешевели квартиры в столичных новостройках.

В 2019 году жилье на вторичном рынке Киева подорожало на 14,7%.

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