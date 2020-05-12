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12 мая 2020, вторник, 12:15 81
Недвижимость 2020-05-12T12:30:02+03:00
Українські Новини
Квартиры в новостройках Киева подешевели на 1,5% впервые за 5 месяцев

Квартиры в новостройках Киева подешевели на 1,5% впервые за 5 месяцев

Оксана Соболь
Строительство, Квартиры, цены на жилье, цены на жилье в Киеве, новостройки Киева
Жилье
Жилье

В апреле по сравнению с мартом средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизились на 1,5%, или на 431 гривну до 28 435 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

До этого цены на жилье на первичном рынке росли 5 месяцев подряд, последний раз незначительное снижение наблюдалось в октябре 2019 года.

По сравнению с апрелем 2019 года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 13,5%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в апреле по сравнению с мартом средняя цена снизилась на 2,3% до 20 023 гривны/кв. м, комфорт-класса - выросла на 0,8% до 25 898 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена снизилась на 1,5% до 41 228 гривны/кв. м, в премиум-классе - на 3,7% до 67 506 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18%, в Шевченковском и Печерском районах - по 14%, в Дарницком - 13%, в Соломенском районе - 11%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Подольском районе - 8%, в Святошинском - 7%, в Днепровском - 6%, в Деснянском и Оболонском районах - по 5%.

В апреле были начаты или восстановлены продажи квартир в 7 жилкомплексах.

Прекращены продажи в 3 объектах.

Как сообщали Українськi Новини, председатель правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир считает нужным внедрить программу низких процентов по ипотечным кредитам.

Тем временем эксперты прогнозируют реализацию отложеного спроса на жилье после карантина.

Украинские предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время.

 

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