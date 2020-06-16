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16 червня 2020, вівторок, 06:40 6 Документ
Суспільство 2020-06-16T07:45:01+03:00
Українські Новини
15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра

15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра

Варвара Горобець
Дніпро, безкоштовне житло, соціальне житло
Квартира. Фото: pixabay
Квартира. Фото: pixabay

В той час як Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 і 13 — у 2020, Дніпро надав безкоштовне житло 15 громадянам у 2019 році і 3 громадянам - з початку 2020 року.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин департаменту житлового господарства Дніпровського міської ради.

В 2019 році 15 громадянам було надано 15 квартир для постійного користування.

В 2020 році було безкоштовно надано житло 3 громадянам.

Мерія Дніпра подарувала житло 18 громадянам.Мерія Дніпра подарувала житло 18 громадянам.

Як повідомляли Українські Новини, Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 році.

Кабінет Міністрів розраховує, що 600 сімей отримають допомогу у забезпеченні житлом у 2020 році та 4,6 тис. сімей - за період 2021-2024 років.

Тим часом у Києві подешевшали квартири в новобудовах та на вторинному ринку. Придбати квартиру на первинному ринку стало дешевше на 1,5%, а второчиное житло подешевшало на 3,5%.

Економісти в свою чергу запевняють, що ринок нерухомості постраждає менше всього через карантин. Попит на житло істотно знизився в середньому на 50%. За оцінками експертів, ситуація може змінитися після карантину.

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