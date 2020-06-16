15 Список щасливчиків, які безкоштовно отримали квартири від мерії Дніпра

В той час як Одеса надала безкоштовне житло 2 громадянам у 2019 і 13 — у 2020, Дніпро надав безкоштовне житло 15 громадянам у 2019 році і 3 громадянам - з початку 2020 року.

Про це йдеться у відповіді на запит Українських Новин департаменту житлового господарства Дніпровського міської ради.

В 2019 році 15 громадянам було надано 15 квартир для постійного користування.

В 2020 році було безкоштовно надано житло 3 громадянам.

Мерія Дніпра подарувала житло 18 громадянам.

Як повідомляли Українські Новини, Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 році.

Кабінет Міністрів розраховує, що 600 сімей отримають допомогу у забезпеченні житлом у 2020 році та 4,6 тис. сімей - за період 2021-2024 років.

Тим часом у Києві подешевшали квартири в новобудовах та на вторинному ринку. Придбати квартиру на первинному ринку стало дешевше на 1,5%, а второчиное житло подешевшало на 3,5%.

Економісти в свою чергу запевняють, що ринок нерухомості постраждає менше всього через карантин. Попит на житло істотно знизився в середньому на 50%. За оцінками експертів, ситуація може змінитися після карантину.