Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 и 13 — в 2020

Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 году и 13 гражданам — с начала 2020 года.

Об этом говорится в ответе Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос Українських Новин.

В 2020 году гражданам из категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа были предоставлены по 3 квартиры в Приморском и Малиновском районах, по 1 — в Суворовском и Киевском районах.

Также в 2020 году многодетным семьям были предоставлены 4 квартиры в Суворовском районе и 1 - в Киевском.

В 2019 году бесплатно было предоставлено жилье многодетной семье и врачу.

В ответе отмечается, что всего за 2019 и 2020 годы в Одессе было предоставлено 15 квартир.

Отчет о жилье. Фото: Українські Новини

Отчет о жилье. Фото: Українські Новини

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семей в этом году и 4,6 тыс. семей — за период 2021-2024 годов.

До этого в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.