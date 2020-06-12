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12 июня 2020, пятница, 22:10 121 Документ
Недвижимость 2020-06-12T23:30:02+03:00
Українські Новини
Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 и 13 — в 2020

Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 и 13 — в 2020

Кира Молчанова
Одесса, Строительство, Квартиры, Сироты, Дети-сироты
Жилье. Фото: realt.com
Жилье. Фото: realt.com

Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в 2019 году и 13 гражданам — с начала 2020 года.

Об этом говорится в ответе Управления капитального строительства Одесского городского совета на запрос Українських Новин.

В 2020 году гражданам из категории детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа были предоставлены по 3 квартиры в Приморском и Малиновском районах, по 1 — в Суворовском и Киевском районах.

Также в 2020 году многодетным семьям были предоставлены 4 квартиры в Суворовском районе и 1 - в Киевском.

В 2019 году бесплатно было предоставлено жилье многодетной семье и врачу.

В ответе отмечается, что всего за 2019 и 2020 годы в Одессе было предоставлено 15 квартир.

Отчет о жилье. Фото: Українські НовиниОтчет о жилье. Фото: Українські Новини

Отчет о жилье. Фото: Українські НовиниОтчет о жилье. Фото: Українські Новини

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семей в этом году и 4,6 тыс. семей — за период 2021-2024 годов.

До этого в "Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству" заяви, что 54% украинцев проживает в перенаселенном жилом фонде.

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