На 1 проданную квартиру приходилось 6-7 отложенных: что будет с рынком недвижимости после карантина

В то время, как во время карантина экономика Украины начала падать, а эксперты прогнозируют и дальнейшее снижение всех отрасль, экономисты уверяли, что меньше всего пострадает сфера недвижимости. Однако, за время карантина спрос на жилье существенно сократился – в среднем на 50%. По оценкам экспертов, ситуация может изменится после карантина.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК POLARIS Home&Plaza, рассказывает, что до "карантинного" кризиса более 70% всего спроса приходилось на объекты новых качественных форматов жилья с высокой ликвидностью вложений. Разница в стоимости таких квартир на котловане и на этапе ввода объекта в эксплуатацию достигает 30-50% от первоначальной суммы инвестиций, пишет "Сегодня".

"Жесткие условия карантина не позволяют многим совершить покупку. Очень много запланированных сделок были отложены, соответственно вырос так называемый отложенный спрос. По итогам 1 недели карантина на 1 проданную квартиру приходилось 6-7 отложенных. Скорее всего, до окончания карантина количество отложенных покупок может возрасти до 10-15 к одной проданной квартире (то есть, отложенный спрос за весь период карантина увеличится почти в 2 раза)", ¬– прогнозирует Саакян.

Александр Изаров, руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE, отметил, что миграция покупателей из более дешевых сегментов в более качественные по всем показателям должна была стать одной из тенденций 2020 года.

"Естественно, карантин закончится. Застройщики нацелены, что это произойдет в мае. По крайней мере будут отменены жесткие его условия, что позволит покупателем вернуться на рынок. После карантина стоит ждать краткосрочного всплеска продаж. При этом очевидно, что спрос, как и в начале года, будет сосредоточен на качественных проектах таких форматов как "город в городе", МФК, эко-комплексы, live-work-play. По моим прогнозам, в первый месяц после окончания/ослабления карантина разница между спросом и предложением может сократится на 10% – до 30%. При этом 4/5 покупателей будет сконцентрировано на объектах новых форматов", – говорит Изаров.

Он добавил, что застройщики заинтересованы в стабильности цен, понимая, что резкие ценовые всплески заставят инвесторов искать варианты подешевле, игнорируя качественные характеристики ЖК. Многое будет зависеть от производителей строительных материалов: если их цены будут оставаться стабильными, то сметная стоимость строительства останется на прежнем уровне.

Изаров прогнозирует, что после карантина спрос будет концентрироваться на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

"Ожидается, что более 70% всех продаж придется на 1-комнатные квартиры площадью до 50 м2. Локация: на сегодняшний день главными условиями удачной локации стоит считать хорошее транспортное сообщение и возможность за минимальный отрезок времени добраться в центр города. Также наличие уже созданной инфраструктуры в месте застройки и, конечно же, рекреационные возможности: ЖК вблизи парков, реки, озер, леса будут наиболее востребованы у покупателей", – говорит Изаров.

Анжелика Саакян добавляет, что после окончания карантина в течение месяца будем наблюдать постепенное увеличение продаж.

"Предположительно, до 50% всех купленных квартир – это будут инвестиционные сделки именно с целью сохранить средства. То есть, особое внимание покупателя будет приковано к объектам новых форматов на начальных стадиях строительства, когда стартовая цена наиболее приемлема и сулит покупателю доход до 25% в год. Если говорить о том, что именно будет покупаться, то, прежде всего, это однокомнатные квартиры площадью 35-46 м2. Именно однокомнатные квартиры являются наиболее востребованным товаром, – отмечает Саакян.

Часто украинцы покупают недвижимость, чтобы обеспечить себя постоянным пассивным доходом. Карантин показал, что многие могут в одночасье остаться без работы и средств к существованию, поэтому другие источники дохода стали особо востребованными.

Александр Изаров предполагает, что количество людей, приобретающих квартиру для себя, сократится с 45% до 30% в общей структуре продаж. Покупку жилья отложит та категория людей, которой уже коснулся кризис, которые не знают, что будет с их работой или бизнесом. И в такой ситуации их отказ вполне резонен. Но при этом, вероятнее всего, количество инвестиционных приобретений увеличится до 50%.

"НБУ сообщил, что за первые 2 недели карантина люди массово забирали свои средства из банков. Отток капитала оценивался практически в 4 млрд грн и 12 млн долларов. Более 50-70% этих средств может быть вложено в первичный рынок жилья, как единственный приемлемый способ для сохранения средств", – считает Изаров.

Саакян также говорит, что на данный момент люди пытаются сохранить свои средства, в том числе вкладывая в недвижимость.

"Есть 3 аспекта, по которым можно делать выводы, есть ли в строительстве кризис. Во-первых, это сокращение количества покупателей, во-вторых, – остановка строящихся объектов, в-третьих, – инфляция, которая ведет к удорожанию строительства и повышению гривневых цен. Помним, что первичный рынок жилья, рынок производства стройматериалов крепко привязаны к курсу доллара. Но сейчас – форс-мажор. Пока рано говорить о том, что будет с экономикой. Все рынки сейчас поставлены на паузу. Думаю, что после окончания карантина в течение 1-1,5 месяцев станет ясно, что будет дальше", – подытожила Саакян.

Тем не менее, экономисты настроены не так положительно и отмечают, что после карантина у многих просто не останется денег на покупку квартир. Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что карантин уже вызвал мировой экономический кризис, который больно ударит по экономике Украины и существенно снизит уровень жизни народа. Уже работу потеряли, по разным оценкам, около трех миллионов человек, обанкротятся тысячи предприятий, в частности, особенно пострадает малый бизнес.

"Значительную часть своих сбережений население потратит во время пребывания на карантине на потребительские товары. Поэтому люди в большинстве останутся без денег на покупку недвижимости. Выход из кризиса будет длительный. <...> Поэтому не стоит ожидать оживления рынка недвижимости ранее конца 2021 – начала 2022 года. Компании, которые занимаются продажей недвижимости, своими заявлениями о быстром росте спроса пытаются увеличить продажи и убедить покупателей, что цены достигли дна и все будет дорожать. Но реальная ситуация опровергает их заявления", – отмечает Хмелевский.

Максим Орыщак, аналитик "Центра биржевых технологий", говорит, что спрос на недвижимость в Украине будет умеренным, так как сбережений населения не хватит на массовую скупку квартир, а представители строительного сектора вряд ли будут готовы продавать недвижимость себе в убыток. Продать дешевле, чем потратили на проект – это нереальный сценарий для рынка недвижимости в Украине.

"Обратите внимание, что уже за период с 6 до 17 апреля 2020 года объем срочных гривневых депозитов и сберегательных сертификатов в банках с иностранным капиталом сократился на 800 млн грн. Если с начала 2020 года депозитный портфель иностранных банков в национальной валюте рос, то после марта НБУ зафиксировал резкое падение. Если учесть сроки начала карантина, то понятно, что населению не хватает средств на существование без денежных пополнений с работы. Значит, чем дольше будет период карантина, чем дольше будет срок самоизоляции, тем большее разрушение не только для экономики и банковского сектора, но и для сбережений каждой отдельной семьи. Если за период самоизоляции и отсутствия бизнес-активности в стране население успеет элементарно проесть свои накопления, то про отложенный спрос на недвижимость речи не идет", – пояснил Орыщак.

Он добавил, что в целом украинская экономика в этом году упадет на 7,7%. Это самый негативный прогноз по сравнению с соседними странами: в Польше – 4,6%, в Румынии – 4,9%, например. Кроме того, экономисты предварительно ждут, что темпы восстановления у всех будет более быстрым, чем в Украине. Учитывая приток рабочей силы на рынок труда страны мы понимаем, что заработные платы расти тоже не будут. Говорить о сказочных накоплениях заробитчан не приходится, так как в большинстве своем те, кто работал за границей, отправляли деньги семьям в Украину.

Как сообщали Українські Новини, МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году на 3%.

Тем временем, в Украине предприниматели ожидают снижения продаж и производства из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020.