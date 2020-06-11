Харьков не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019

Харьковский городской совет не выдавал бесплатно жилье гражданам в 2019 году.

Об этом говорится в ответе управления учета и распределения жилой площади департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета на запрос Українських Новин.

Агентство обратилось в Харьковский горсовет с просьбой предоставить списки граждан, которым были бесплатно предоставлены в собственность квартиры в 2019 году, а также указать общее количество таких квартир.

"Предоставить списки граждан, которым были бесплатно предоставлены квартиры в 2019 году, a также предоставить общее количество таких квартир не представляется возможным в связи с тем, что указанное Вами жилье гражданам не предоставлялось", - сказано в ответе.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк намеревался презентовать программу ипотеки для населения со ставкой 10%.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить указ об обеспечении жильем граждан России, которые проходили службу в украинских правоохранительных органах в Крыму и состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 18 марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.